«Росэлектроника» разработает «умные» метки для автомобильных шин

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разрабатывает «умные» метки для автомобильных шин с применением технологии интернета вещей. Метки смогут собирать информацию о состоянии шины – давлении, температуре, а также рассчитывать точный пробег каждого колеса. Получить доступ к данным можно будет через мобильное приложение или web-интерфейс. Вывести продукт на рынок планируется к 2020 году.

«Умные» метки, разработкой которых займется НИИМА «Прогресс» (входит в «Росэлектронику»), будут вулканизироваться в автомобильную шину. Они позволят получать оперативную информацию о состоянии шин, осуществлять проверку пробега конкретной шины и обеспечивать контроль параметров эксплуатации. Кроме того, метки позволят автоматизировать складской учет и пресекать оборот контрафактных изделий.

«Умные» шины на основе технологии «интернета вещей» – это совершенно новый гражданский продукт как для российского, так и для мирового рынка. Их использование позволит существенно повысить безопасность транспортных средств. В перспективе «умные» шины могут быть интегрированы с навигационно-связным терминалом ЭРА-ГЛОНАСС, также планируемым к выпуску НИИМА «Прогресс». Это позволит передавать данные в диспетчерский центр, чтобы диспетчер мог связаться с водителем и заранее предупредить его о возможных проблемах с шинами на автомобиле. Эта функция будет востребована, к примеру, крупными таксопарками и логистическими компаниями», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Внутри метки будут находиться элемент питания, антенна, а также печатная плата с набором датчиков. На плату можно будет установить датчики давления, температуры, наклона, акселерометр и другие элементы – в зависимости от требований заказчика.

При использовании «умной» метки с технологией «интернета вещей» информация о шине будет передаваться через мобильную связь на серверы системы. Это позволит оперативно получать информацию о большем числе параметров по сравнению с метками, основанными на технологии радиочастотной идентификации, которые хранят только базовую информацию об изделии, его местонахождении, складском хранении и дате выпуска.