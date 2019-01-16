Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы»

Naumen вошла в число российских компаний, выбранных экспертным советом при Минэкономразвития РФ для участия в приоритетном проекте «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»).

Цель проекта — обеспечить опережающий рост российских частных компаний из отраслей высоких технологий, делающих ставку на экспорт своей продукции на мировой рынок, и создание на их базе транснациональных корпораций российского базирования. «Чемпионы» получают быстрый доступ к инструментам государственной поддержки, в том числе в институтах развития, а также информационно-консультационное сопровождение своих проектов на внутреннем и мировом рынке.

В 2018 году на основании данных национального рейтинга быстроразвивающихся компаний «ТехУспех» было отобрано 129 высокотехнологичных компаний с экспортным потенциалом и динамикой роста выручки, 55 из них номинировались для участия в проекте. Очные экспертные сессии с номинантами позволили оценить потенциал развития бизнеса с перспективой на 5-10 лет. Итоговый список был утвержден на заседании Совета проекта «Национальные чемпионы» 21 декабря 2018 г. в Москве, в него вошли 22 компании.

В итоговой список вошли следующие компании: «Азимут», Группа «СВЭЛ», ГК «ИнфоВотч», «Лаборатория Касперского», «Пангея», «Фармасинтез», Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ИИХР), «Интерскол», СКБ «Контур», НПФ «Микран», СКТБ «Катализатор», ГК «Алкор Био», ГК «Ангстрем», ГК «Аплана», ГК «Герофарм», ГК «Диаконт», ГК «ИнфоТеКС», ГК «Медицинские технологии», ГК «Миландр», ГК «Монокристалл», ГК «Папилон», ГК «Специальные системы и технологии», ГК «ЦРТ», ГК «Новомет», ГК «Ракурс», ГК «ЭлеСи», ГК «БАСК», ГК НПО «Унихимтек», ГК «Т8», «Биокад», НПО Специальных материалов, «Орбита», «РСК Технологии», ВНИТЭП, «Бортовые аэронавигационные системы», «Т-Платформы», НПЦ «Элвис», «Эйдос-Медицина», «Аби Продакшн» (ABBYY), «Агроплазма», «Артлайф», «Би Питрон», «Геоскан», «Данафлекс-Нано», «Код Безопасности», «Меркатор Калуга», «Нанолек», «Нанотехнологический центр композитов», «Нейрософт», НПО «Промет», НПО «Санкт-Петербургская электротехническая компания», НТЦ «Бакор», «Пермская химическая компания», Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак», предприятие «Элтекс», «СТАН», «Аргус-Спектр», «Ингеосервис», ГК «ВИК», лаборатория «Вычислительная механика», Научно-производственное предприятие «Прима» и «ИСС Холдинг».

Российский производитель ПО для бизнеса и органов власти Naumen получил высокие оценки экспертов и был включен в программу поддержки высокотехнологичных компаний-лидеров. В своих программных продуктах компания активно использует AI-технологии, имеет уникальный опыт решения задач в области цифровой трансформации, а также ежегодно пополняет портфель реализованных проектов.

Сегодня Naumen входит в топ10 крупнейших разработчиков программного обеспечения по числу инсталляций в России и занимает лидирующие позиции на ряде конкурентных рынков: решения класса ITSM (по данным IDC и мирового рейтинга ITSM Tool Universe); решения для профессиональных контактных центров (по данным iKS); системы управления бизнес-процессами, BPM (по данным CNews).

Игорь Кириченко, исполнительный директор Naumen, отметил: «Приятно видеть, что в России создаются новые инструменты практической поддержки быстрорастущих хайтек-компаний в соответствии с лучшими мировыми практиками. Для нас участие в проекте «Национальные чемпионы» — это заслуженное признание профессионализма и вклада Naumen в развитие высоких технологий в РФ. Мы рассчитываем, что этот проект поможет усилить экспортный потенциал нашей компании и укрепит ее позиции в российской инновационной среде. Накопленный опыт, наши компетенции и стратегия развития как ведущего поставщика решений и услуг для цифровой трансформации открывают для нас прекрасную возможность для того, чтобы войти в число крупнейших российских экспортеров высокотехнологичной продукции и услуг».