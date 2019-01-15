Создан визуальный навигатор по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ»

Организация «Цифровая экономика» (АНО) опубликовала электронную «Схему движения к цифровой экономике» Это навигатор, который в формате транспортной карты отобразил основные маршруты шести направлений национальной программы: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное регулирование», «Цифровое государственное управление», а также их пересечения.

Направления отражают логику реализации нацпрограммы: «станции» соответствуют ключевым мероприятиям, запланированным в период до 2024 года включительно. Схема движения также содержит основные целевые показатели программы, которых предстоит достичь в течение предстоящих пяти лет.

Например, согласно нацпрограмме, в 2024 году 100% социально значимых объектов инфраструктуры будут подключены к сети интернет; доля домохозяйств, обеспеченных интернетом, достигнет 97%; 100% приоритетных государственных услуг и сервисов будут предоставляться дистанционно, без необходимости личного присутствия гражданина, благодаря чему две трети ситуаций взаимодействия государства с гражданами и бизнесом полностью перейдут в онлайн.

Дополнительно «Схема движения к цифровой экономике» содержит глоссарий, поясняющий понятия и аббревиатуры, которые сопровождают процесс цифровой трансформации. Например, НСУД – национальная система управления данными, CDO – Сhief Data Officer.

«Схема движения к цифровой экономике» отражает все ключевые этапы и вехи шести основных направлений национальной программы в период до 2024 года. Надеюсь, что такой навигатор пригодится бизнесу при разработке собственных стратегий цифровой трансформации, так как позволит учитывать в них планы государства», - прокомментировал генеральный директор «Цифровой экономики» Евгений Ковнир.

«Схему движения» можно изучить на сайте data-economy.ru (в настоящий момент просмотр адаптирован только для стационарных компьютеров), либо скачать в формате PDF. Высокое качество файла PDF позволит изготовить собственную копию «Схемы движения»; оптимальным для комфортного использования печатной версии будет формат А0.

Компании и организации сферы цифровой экономики, желающие персонализировать для своих офисов «Схему движения», добавив в макет собственный логотип, могут обратиться с предложением о сотрудничестве по адресу pr@data-economy.ru