Росэлектроника» разработала изоляционные материалы для современной электроники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал первые российские изоляционные материалы для современных электронных устройств, диэлектрические характеристики которых на 10-15% превосходят зарубежные аналоги. Их применение позволит повысить надежность и термическую устойчивость электронной и микроэлектронной продукции. Стоимость новых российских диэлектриков будет в 3-4 раза ниже цены иностранных производителей.

Новые термостойкие материалы с низкой диэлектрической проницаемостью на основе производных бензоциклобутена разработаны АО «ЦНИТИ «Техномаш» (входит в холдинг «Росэлектроника») совместно с Российским технологическим университетом (МИРЭА).

Новые материалы будут применяться для покрытий высокочастотных печатных плат для телекоммуникаций, создания изоляционных структур в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ диапазона, изоляции лазерных структур в квантовых каскадных лазерах, а также при производстве изоляционных слоев в многофункциональных высокоплотных электронных модулях, созданных по технологии 3D-микросистем.

«Российские производители электронных устройств закупают изоляционные материалы у иностранных поставщиков в связи с отсутствием аналогов на внутреннем рынке. Диэлектрики, разработанные ЦНИТИ «Техномаш», являются первыми отечественными материалами такого рода, – рассказали в «Росэлектронике». – На сегодняшний день объём рынка составляет около 200-300 кг материала в год, то есть порядка 200-300 млн рублей. Мы планируем организовать серийное производство материалов, что позволит постепенно обеспечить импортозамещение данного вида продукции на российском рынке».

Работа выполняется в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы».