Росреестр начал создание Единой электронной картографической основы c Дальнего Востока

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала создание и обновление Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) на территорию Российской Федерации. На первом этапе Росреестр приступил к созданию цифровой картографической основы на территорию Дальневосточного Федерального округа (ДФО). В частности, ведомство в рамках государственного контракта подготовило и разместило в федеральной информационной системе «На Дальний Восток» 16 620 номенклатурных листов цифровых ортофотопланов открытого пользования масштаба 1:2000 и 1:10000.

Ортофотопланы относятся к фондовым материалам Росреестра и покрывают порядка 10% территории районов ДФО, в которых возможно выделение земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Первоочередность создания картографической основы на территорию ДФО объясняется высокой социальной значимостью проекта по предоставлению гражданам России дальневосточного гектара в безвозмездное пользование.



По поручению Президента России мероприятия по созданию картографической основы на территорию ДФО включены в национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации». Проект также предусматривает создание открытых цифровых топографических планов масштаба 1:2000 на административные центры субъектов Российской Федерации, цифровой картографической основы масштаба 1:2000 на населенные пункты и масштаба 1:1000 на территорию регионов с высокой плотностью населения России, а также верификацию и унификацию сведений ранее созданной ЕЭКО, помещенной в Федеральный фонд пространственных данных. Создание и обновление ЕЭКО, в том числе крупных масштабов, ведется для наполнения федеральной государственной информационной системы ее ведения – ФГИС ЕЭКО. Срок реализации проекта – 2019-2024 годы.

ФГИС ЕЭКО позволит обеспечить оперативное представление созданных пространственных данных и актуальных картографических материалов государственным органам власти, органам местного самоуправления для проведения анализа и принятия решений по развитию территорий, в том числе территориального планирования и градостроительного зонирования, предпринимательскому сообществу с целью повышения эффективности и развития бизнеса, гражданам для использования в личных целях.

В рамках реализации федерального закона № 119* с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток» (ФИС «На Дальний Восток») граждане могут выбирать земельный участок на территории ДФО для дальнейшего освоения, а также принимается решение о его предоставлении. Согласно закону Росреестр является оператором ФИС «На Дальний Восток».