«Инфосистемы Джет» помогут Курской области в создании единого регионального ЦОДа

«Инфосистемы Джет» и администрация Курской области подписали соглашение о развитии и укреплении партнерства в области ИТ, создании высококачественных и надежных комплексов электронного оборудования и обмене опытом по построению единого регионального ЦОД.

Соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области было подписано в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами Курской области. Подобные документы также подписали «Россельхозбанк», Ассоциация развития кластеров и технопарков России и «Газпром газомоторное топливо».

«Нам важно обеспечить рост инвестиционной привлекательности региона», — отметил ВРИО губернатора Курской области Роман Старовойт, — С этой целью мы планируем создать экономическую зону промышленно-производственного типа для предоставления инвесторам особого налогового и таможенного режима».

На данный момент органы исполнительной власти (ОИВ) Курской области и их подведомственные организации обладают разрозненной ИТ-инфраструктурой и в ряде случаев — отсутствием качественных каналов связи. Такой подход не позволяет обеспечить уверенный переход в цифровую экономику.

Команда «Инфосистемы Джет» предлагает оптимизировать имеющуюся инфраструктуру: объединить ИТ-ресурсы и создать единый региональный дата-центр. Такая централизация позволит существенно повысить уровень информационной безопасности и управляемость ИТ-ресурсами. А главное — позволит оперативно внедрять наиболее современные и технологичные решения в регионе.

«В качестве ИТ-партнера мы поделимся своей экспертизой и лучшими практиками в области построения дата-центров любого масштаба и сложности, — сказал генеральный директор компании «Инфосистемы Джет» Владимир Елисеев. — В перспективе на базе нового ЦОД могут оказываться коммерческие услуги среднему и малому бизнесу Курской области, что позволит поддержать сегмент SMB».