Ростех создаст навигационную систему для российских водных путей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установит на российских реках и морских территориях новые «умные» средства навигации. Всего к 2020 году в России планируется установить 159 тысяч светосигнальных навигационных знаков на водных объектах.

«Умные буи» станут элементом единой навигационно-информационной системы морского и речного транспорта, которая также будет включать диспетчерские центры и судовые радионавигационные комплексы.

На сегодняшний день НИИМА «Прогресс» (входит в «Росэлектронику») завершило разработку и начинает испытания навигационно-связных блоков для «умных буев». Они построены на российской элементной базе и объединяют в себе средства связи, навигации и светооптическую систему. В основе блока – терминал ЭРА-ГЛОНАСС и GSM-модем российской разработки. Оборудование выполнено в водонепроницаемом корпусе из АБС-пластика. Питание обеспечивается за счет батарей, установленных внутри корпуса буя.

Разработка «Росэлектроники» будет автоматически передавать в диспетчерский центр информацию о наличии сноса или крена, уровне заряда аккумулятора, исправности светосигнального оборудования и ряде других параметров. Эта информация будет учитываться при навигации на водных путях, а мониторинговая служба сможет своевременно принимать решение о необходимости ремонтных работ. Кроме того, новая аппаратура обеспечивает сбор и обработку метеоданных.

«Преимущества водного транспорта – экологичность, энергоэффективность, безопасность и низкая стоимость доставки грузов. При этом зачастую альтернативы таким перевозкам нет, к примеру, в районах Крайнего Севера и восточных регионах. Разработки в области модернизации средств навигационного оборудования внутренних водных путей позволят повысить безопасность навигации, что соответствует стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ. Всего к 2020 году на водных путях России будет установлено около 160 тысяч светосигнальных навигационных знаков, из которых порядка 90 тыс. береговых и более 65 тыс. плавучих», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработка навигационно-связных блоков проводилась по заказу Минпромторга РФ. Испытания оборудования будут проводиться совместно с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП «Росморпорт» и завершатся в 3 квартале 2019 года.