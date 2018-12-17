Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха»

Участники всероссийского форума «ПроеКТОриЯ» разработали новые возможности применения первой в России хирургической навигационной станции, созданной холдингом «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Юные ученые предложили использовать установку для высокоточного введения в пораженный опухолью орган радиоактивного материала.

Участникам форума «ПроеКТОриЯ» было предложено определить новые области применения станции, созданной Инженерно-маркетинговым центром Концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») и разработать алгоритм действий хирурга. Школьники имели возможность виртуально провести все этапы подготовки сложной хирургической операции. Итогом работы стала защита разработанного решения в области брахиотерапии – точечного облучения опухолей – перед экспертной комиссией, состоящей из преподавателей и представителей крупнейших корпораций.

Самые активные участники группы Виктор Минкин из Астрахани, Софья Попова из Мичуринска и Елизавета Рыбникова из Кемерово получили сертификаты от госкорпорации Ростех на целевое обучение в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете. Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» организует проектную группу по дальнейшей проработке проекта. Автора идеи Софью Попову пригласили войти в состав группы и принять непосредственное участие в работе.

«Создание высокотехнологичных продуктов для медицины – одно из приоритетных направлений деятельности Ростеха. Очень важно, что будущие поколения медиков проявляют интерес к современным разработкам в этой сфере уже на уровне школы. На форуме мы увидели по-настоящему мотивированных ребят, которые в сжатые сроки выработали и аргументированно защитили идею, имеющую хороший потенциал для практической реализации в будущем. Это сотрудничество будет продолжено: Ростех пригласил трех участников форума в состав проектной группы и поддержал их сертификатами на целевое обучение в одном из ведущих медицинских вузов страны», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Принцип действия инновационной хирургической станции «Навигатор» основан на построении обобщенной 3D-модели, которая формируется на базе комплексных данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента. С помощью созданной 3D-модели станция позволяет отслеживать инструмент в хирургической ране с выводом на мониторы с функцией touch. Такой подход повышает качество проведения сложных хирургических вмешательств, сокращает время операций, а также снижает вероятность врачебной ошибки.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится в Ярославле с 2013 года по распоряжению Президента РФ. Он собирает более 500 самых умных школьников, мотивированных на инженерно-техническое и естественно-научное развитие. Участники смогут вживую пообщаться с руководителями крупнейших российских компаний и ректорами ведущих вузов, а также примут участие в решении практических кейсов в сферах энергетики, транспорта, медицины, космоса, информационных технологий и новых материалов. Отличительной особенностью Форума в 2018 году станет участие в нем педагогов, отобранных по результатам всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». С 2016 года Ростех выступает стратегическим партнером мероприятия.