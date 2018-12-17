«А+С Транспроект» поставила ПО для национальной транспортной модели России

«А+С Транспроект», центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и цифрового планирования, в рамках участия в проекте по реализации функциональной задачи «Моделирование транспортных потоков» в составе АСУ ТК, поставила в ФКУ «Ространсмодернизация» четыре расчетных модуля программного продукта PTV Visum. Возможности каждого модуля позволяют работать с сетью на три тысячи транспортных районов, настраивать условия движения потоков в транспортных узлах, управлять расписанием общественного транспорта для оценки перспективного спроса на транспорт.

Программное обеспечение будет использовано для расчетов при моделировании потоков в информационно-аналитической системе регулирования на транспорте (АСУ ТК). Транспортные модели, созданные в программной среде PTV Visum, рассчитывают прогноз транспортных, пассажирских и грузовых потоков, что позволяет оценивать эффект от реализации любых предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

«С помощью национальной транспортной модели можно оценить текущий и прогнозный спрос на грузовые и пассажирские перевозки, выявить узкие места в транспортной сети, показать социально-экономические эффекты развития транспортной инфраструктуры. Программные продукты, которые поставила нам компания "А+С Транспроект", будут использоваться для работы над национальной мультимодальной транспортной моделью, в рамках реализации функциональной задачи АСУ ТК Минтранса России "Моделирование транспортных потоков"», – сказала Анна Меланко, начальник отдела методологии и аналитики Управления АСУ ТК ФКУ «Ространсмодернизация».

Как один из элементов АСУ ТК национальная транспортная модель, созданная компанией «А+С Транспроект» в рамках проекта, в том числе, с применением технологий PTV, станет драйвером для появления в России инновационной системы транспортного планирования для цифровой экономики. Модель сможет связать транспортные потоки агломераций, регионов и всей страны. Таким образом, она заложит основы для перехода от «умных городов» к «умной стране».

«Транспортное моделирование сегодня решает серьезные задачи государственного планирования, делая транспортную систему в городах логичной, управляемой, удобной и безопасной для жителей. Программные инструменты, которые мы поставили в "Ространсмодернизацию", позволяют создавать математические транспортные модели – они помогают транспортным инженерам оценить эффективность развития транспортных систем городов, регионов и стран», – отметил Владимир Швецов, генеральный директор «А+С Транспроект».