Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль»

Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» (АФТ) под председательством первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой подвел итоги работы Ассоциации за 2018 г. и согласовал планы развития проектов АФТ на следующий год.

Члены наблюдательного совета одобрили концепцию проекта «Цифровой профиль» и его дальнейшую реализацию. Над проектом будут работать банки-участники ассоциации, Банк России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова отметила: «Наравне с Единой биометрической системой создание цифрового профиля сегодня является инфраструктурной основой цифровой трансформации и развития экономики. Его реализация в дополнение к удаленной идентификации сформирует новые возможности для всех участников финансового рынка».

Также совет согласовал планы развития на 2019 г. всех пяти направлений: удаленная идентификация и менеджмент цифровой идентичности; развитие розничного платежного пространства; открытые API; развитие технологии распределенного реестра; регулирование больших данных и электронное взаимодействие с ГИСами.

Подводя итоги заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова отметила: «В 2018 г. ассоциация "Финтех" проделала большую работу. Был успешно запущен кейс "Учет электронных закладных" с использованием национальной блокчейн-платформы "Мастерчейн", готовятся к запуску новые кейсы, внедрен проект "Удаленная идентификация". Подготовка к запуску системы быстрых платежей вступила в завершающую стадию. Отмечу, что эти и другие технологические решения имеют важное значение в развитии финансового рынка».

АФТ – площадка для диалога участников финансового рынка, в том числе регулятора в лице Банка России и других заинтересованных министерств и ведомств. Члены АФТ совместно разрабатывают и внедряют технологии, которые способствуют развитию конкуренции и снижению барьеров для входа на отраслевой рынок. Ассоциация обеспечивает участникам равный доступ к инфраструктурным проектам, а также предлагает простые, удобные и надежные сервисы для граждан.