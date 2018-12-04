«Корус консалтинг» предложил интеграционное решение по маркировке продукции для ритейлеров, дистрибуторов и производителей

«Корус консалтинг» разработал решение по интеграции учетных систем различных производителей с системой маркировки и мониторинга товаров. Решение ориентировано на компании любых масштабов и уровня автоматизации.

В России началась масштабная кампания по маркировке продукции, задача которой – создание единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на базе Центра развития перспективных технологий («Оператор ЦРПТ»). Первыми, кого коснется обязательная маркировка, станут участники оборота табачных изделий. С 1 марта 2019 г. они должны сообщать сведения о движении товара: ввод в оборот, поступление упаковок на склад, их перемещения и реализация. Немного позже, с июля следующего года, обязательной цифровой маркировке средствами идентификации будет подлежать обувь, с 1 декабря 2019 г. — предметы одежды, фотокамеры, шины и парфюмерия, а с 1 января 2020 г. — лекарственные препараты.

Для «Корус консалтинг» это не первый опыт по созданию интеграционных решений учетных систем с подобными информационными системами. За последние два года специалисты интегратора разработали модули для интеграции ERP с ЕГАИС и «Меркурий», которые используются в более чем двух десятках российских и международных компаний.

Экспертиза «Корус консалтинг» позволяет реализовывать решения для передачи данных о маркировке продукции любой сложности: как с помощью прямой интеграции учетной ERP-системы на базе SAP, Microsoft и «1С» с национальной информационной системой «Честный знак», так и используя платформу юридически-значимого документооборота Distate.

Также команда интегратора разработала методологию процесса передачи данных в систему маркировки и готова оказать консультацию и поддержку клиентам, которое планируют выполнить интеграцию собственными силами.

На данный момент ЦРПТ проводит пилотные проекты по маркировке и прослеживанию табачной продукции, лекарственных препаратов в обуви, к которым могут подключиться производители, дистрибуторы и ритейлеры для отработки организационных и технических вопросов.

«Информационная система маркировки товаров является для потребителя значимой государственной инициативой, позволяющей повысить прозрачность рынков и вытеснить контрафактную продукцию. Накопленный опыт в области разработки решений для интеграции с системами ЕГАИС и “Меркурий” и автоматизации бизнес-процессов ритейлеров, дистрибуторов и производственных компаний позволяет нам уже сейчас начать реализацию проектов по интеграции с системой маркировки табачной продукции», – сказал Александр Семенов, председатель совета директоров ГК «Корус консалтинг».

«Задача по обеспечению надежной интеграции с государственными информационными системами заслуживает особого внимания из-за сложности реализации и важности соблюдения стандартов качества для конечного потребителя. Многолетняя экспертиза “Корус консалтинг” позволяет нам не только выполнять проекты с соблюдением всех требований регулятора, но и обеспечивать бизнесу соответствующую технологичность в работе с высоконагруженными системами», – отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».