«Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России

Акция «Урок Цифры» стартовала сегодня по всей России. Акция представляет собой цикл необычных уроков информатики. Уроки пройдут в большинстве школ страны во всех учебных параллелях с 1 по 11 класс и охватят миллионы школьников.

Первый урок посвящен дню информатики в России. Следующие уроки планируется проводить раз в месяц с февраля по май 2019 года. Каждый из них будет посвящен определенной теме: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в Интернете и основы программирования. Все они призваны помочь в развитии цифровых компетенций, знаний и навыков, которые отображены в направлении «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Первый урок серии начинается теоретической частью: учитель задает вопросы классу, ответы на них нужно найти в видеолекции, которую ученики смотрят далее. Видео записано молодыми сотрудниками ИТ-компаний, которые уже успешно работают. Теорию продолжает практическая часть, которая проводится на онлайн-тренажере в игровой форме. Дети оказываются в подводном мире, где им предстоит помочь ученым восстановить работу исследовательской лаборатории после произошедшего землетрясения, программируя действия робота и прописывая код для каждого его шага на пути к цели. По итогам «Урока Цифры» школьники могут получить на сайте акции сертификат о своем участии. Присоединиться к акции имеют возможность все школы в России, использовав рекомендации на официальном сайте проекта.

Участие в «Уроке Цифры» позволит каждому ученику проявить свои способности и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция — возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении.

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Информационным партнером акции выступает АНО «Университет 20.35».

Ольга Васильева, Министр просвещения Российской Федерации, сказала: «4 декабря в России отмечается День информатики — ровно 70 лет назад наши ученые представили первый прототип отечественного компьютера. Сегодня школьники со всех сторон окружены информационными технологиями, и одна из наших задач — помочь применять их безопасно и с пользой, научить понимать алгоритмы, сориентировать их в процессах цифровизации. Уверена, что подобные акции помогают в достижении целей и задач развития информационной грамотности и безопасности».

Константин Носков, Министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Российской Федерации, отметил: «Я рад, что государство и компании цифрового сектора совпадают в понимании важности подготовки кадров для цифровой экономики. «Урок Цифры» — это не только масштабная просветительская акция для школьников, но и совместная долгосрочная инвестиция в тех людей, которые в будущем сформируют высокотехнологичный рынок труда страны».

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», сказал: «Принимая участие в «Уроке цифры», школьники делают важный шаг в сторону одной из наиболее перспективных и высокооплачиваемых профессий — программиста. В горизонте как минимум ближайших десяти лет запрос на специалистов, которые понимают язык машин и способны задавать логику их взаимодействия и «мышления», будет крайне высоким. «Урок Цифры» помогает детям увидеть горизонты своего персонального будущего и в буквальном смысле начать программировать его уже сейчас».

Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, председатель Наблюдательного совета АНО «Университет 20.35», сказал: «От того, насколько будут развиты ключевые компетенции цифровой экономики у нынешних школьников, зависит конкурентоспособность и успех нашей страны в долгосрочной перспективе. Формировать эти компетенции на сегодня зачастую приходится за рамками формального образования, и для начала каждому важно осознать свою потребность в развитии именно в этом направлении. «Урок Цифры» как просветительская акция позволяет прийти к этому осознанию не только детям, но и тем, кто непосредственно с ними взаимодействует — учителям, родителям».

Елена Бунина, генеральный директор Яндекса, отметила: «Мы рады быть частью акции, которая открывает ученикам всех российских школ увлекательный мир информационных технологий. Для нас очень важна работа со школьниками и студентами, передача им самых актуальных знаний в нашей области. С помощью таких проектов как «Урок Цифры» все вместе мы сможем воспитать целое поколение высококвалифицированных и востребованных специалистов в области ИТ».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, сказал: «Навыки программирования — это гарантия получения востребованной и высокооплачиваемой профессии в одной из самых динамично развивающихся сфер — ИТ. Для развития цифровой экономики и нового технологического прорыва требуется молодое поколение профессионалов, которое по-настоящему дружит и умеет обращаться с “цифрой”».

Владимир Габриелян, вице-президент, технический директор Mail.Ru Group, отметил: «В скором времени владение языками программирования будет таким же базовым навыком, как знание русского и иностранных языков. Поэтому важно развивать и поддерживать интерес к информатике и технологиям у всех современных школьников, а не только у условных «ИТ-классов». И в этом году мы рады поддержать акцию «Урок Цифры», которая как раз направлена на широкий круг молодых людей, поможет им подробно узнать о самых продвинутых технологиях российских ИТ-компаний и в игровой форме ознакомиться с основами программирования».

Борис Нуралиев, директор фирмы «1С», сказал: «Для развития цифровой экономики в нашей стране важно, чтобы содержание предмета «Информатика и ИКТ» стало интересным как можно большему числу школьников, чтобы все ребята охотнее его изучали. Особенно важен в нем раздел алгоритмов и программирования. «Урок Цифры» обращает на это внимание детей, родителей, работников образования. Информационные технологии сегодня — почти всегда продукт работы команды. В подтверждение этому «Урок Цифры» создан как коллективный проект с участием ряда ведущих ИТ-компаний».

Максим Волошин, основатель и генеральный директор образовательной платформы для школ «Кодвардс», сказал: «Для нас участие в «Уроке Цифры» — это не просто возможность внести значительный вклад в популяризацию изучения цифровой грамотности и основ программирования среди учителей и учеников. Являясь представителями бизнеса, мы не понаслышке знаем, какие компетенции требуются современным специалистам для эффективной работы и достижения высоких результатов. И если мы можем реально повлиять своими действиями на успешное будущее наших детей и вырастить конкурентоспособных профессионалов, мы будем делать все от нас зависящее, сотрудничая со школами, чтобы добиться этой цели».

Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, сказал: «Мы твёрдо убеждены, что хорошее образование — это залог успеха в будущей профессии. И это особенно актуально для такой быстро развивающейся сферы, как информационные технологии. Что-то новое появляется здесь даже не ежедневно, а ежесекундно, и хорошие профессионалы должны уметь не просто улавливать, а задавать эти изменения. «Урок Цифры» — прекрасная инициатива, которая, я уверен, непременно заинтересует и увлечёт школьников самых разных возрастов и уровней подготовки. Участие в проекте сразу нескольких партнёров открывает для подрастающего поколения уникальную возможность познать этот динамичный и крайне захватывающий мир ИТ с самых разных сторон. И мы рады быть частью этого процесса».

«Урок Цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим ежегодной акции «Час Кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 гг. При этом охват обучения — общее количество вовлеченных регионов, количество уроков и их темы — будут существенно расширены.