«1С» расширяет сотрудничество с Мордовией в области ИТ

Правительство Республики Мордовия и компания «1С» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава Мордовии Владимир Волков и директор «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применения знаний и опыта компании в построении эффективной системы государственного управления в рамках концепции региональной информатизации.

Как подчеркнул глава Мордовии, сотрудничество позволит совершенствовать процессы информатизации региона и будет способствовать развитию образовательной среды, в том числе посредством подготовки и переподготовки кадров в IT-сфере.

«В первую очередь, это очень важно для нас в части создания современных и высокооплачиваемых рабочих мест в республике в сфере информационных технологий, чтобы предотвратить отток трудовых ресурсов за пределы региона», - отметил Владимир Волков.

Также речь шла о возможности взаимодействия по развитию ТОСЭР «Рузаевка» в части создания ресурсного и образовательного центра компетенций по технологиям фирмы «1С», созданию IT-школ в регионе, сотрудничестве с Мордовским университетом и образовательными учреждениями республики.

В обсуждении вопросов взаимодействия приняли участие первый заместитель председателя правительства Республики Мордовия Владимир Мазов, заместитель председателя правительства Республики Мордовия Галина Лотванова, министр информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вольфсон.