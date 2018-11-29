Сбербанк запустил сервис электронных банковских гарантий таможенных платежей

Уральским банком Сбербанка выпущена первая электронная банковская гарантия таможенных платежей. По данным банка, с момента выпуска гарантии до ее принятия ФТС России прошло менее часа. Сбербанк стал одним из первых банков в России, предоставивших клиентам такую услугу.

Создание новой технологии потребовало серьезного изменения сквозного процесса выдачи гарантии, доработки систем банка и проведения их тестирования при взаимодействии с программными средствами Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Главное преимущество электронной банковской гарантии перед бумажным аналогом заключается в экономии времени и сокращении издержек клиентов. При работе с электронными гарантиями не требуется предъявлять на таможне сопроводительные документы (доверенности, приказы и т.д.). А саму гарантию в таможню направляет банк.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, сказал: «Наши услуги направлены на максимальное упрощение взаимодействия клиентов с государственными органами с целью эффективного ведения бизнеса. Особенно важной задачей мы считаем упрощение процедур для участников внешнеэкономической деятельности – в данном случае time-to-money сокращено до менее чем до одного часа».

Создание электронных гарантий таможенных платежей позволило сократить срок с момента выдачи гарантии до ее принятия Федеральной таможенной службой с недели до нескольких часов.

Время обработки гарантии таможенными органами также сократилось – с 3-5 дней до 3 часов. При этом у клиента есть возможность получить информацию о приеме банковской гарантии в режиме онлайн в «Личном кабинете участника ВЭД» на сайте Федеральной таможенной службы.