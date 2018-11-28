Модуль СПДС для AutoCAD получил сертификат соответствия российским стандартам

Autodesk объявила о сертификации модуля СПДС для ПО AutoCAD. Сертификат, выданный ЦСПС, подтверждает соответствие модуля требованиям ГОСТ. Таким образом, компании, которым необходимо разрабатывать проектно-техническую документацию, соответствующую СПДС, могут быть уверены, она отвечает российским стандартам.

Модуль СПДС, бесплатное приложение для ПО AutoCAD и решений на базе AutoCAD (AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD MEP, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D и AutoCAD Civil 3D), разработан для оформления рабочих чертежей в соответствии с принятой в России системой проектной документации для строительства (СПДС). Он позволяет оформлять документацию согласно требованиями ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов, а также использовать комплект чертежных шрифтов в соответствии с ГОСТ 2.304-81.

Соблюдение требований СПДС в строительстве позволяет стандартизировать состав, форму и правила выпуска различной проектной документации. Это процесс можно автоматизировать с помощью модуля СПДС для AutoCAD. В результате конструкторы и инженеры могут сократить время на выполнение рутинных операций и ускорить выпуск рабочей документации.