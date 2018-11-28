«Авилекс» разработал информационную систему для ДСЗН Москвы

Специалисты ГК «Авилекс» (Avilex), российского системного интегратора, приняли участие в пилотировании проекта «Московское долголетие», организованного на базе территориальных отделений Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Для учета посещения горожанами активного возраста мероприятий проекта было реализовано пилотное внедрение информационной системы, разработанной ГК «Авилекс». Она не только обеспечила оперативный сбор данных о посещаемости мероприятий, но и сделала возможным централизованный доступ к этим данным.

Система была внедрена более чем в 100 отделениях ТЦСО: в период с 1 января 2018 г. в ней было зарегистрировано 15 тыс. мероприятий на более, чем 1,2 тыс. уникальных площадок, участие в которых подтвердило 130 тыс. человек.

«Департамент труда и социальной защиты населения получил надежный инструмент для взаимодействия с другими организациями в вопросах подготовки и проведения наиболее интересных москвичам образовательных и досуговых мероприятий, а возможность гибкой интеграции проекта с другими городскими системами делает возможным его быстрое масштабирование и развитие», – отметила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной зашиты Москвы Ольга Грачева.

В начале 2019 г. системой смогут пользоваться не только сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения, но и другие департаменты, организующие мероприятия в рамках проекта «Московское долголетие».