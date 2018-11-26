«Ростех» обеспечит контроль чистоты воды озера Байкал

«Ростех» объявил о том, что в Иркутске успешно прошли первые испытания системы гидрохимического мониторинга озера Байкал. Автоматизированный экологический контроль воды в озере является частью масштабного проекта «Безопасный город», который в Иркутской области внедряют структуры «Ростеха» - концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации.

Система контроля представляет собой два плавающих буя, оснащенных датчиками и модулем интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». Система автономна и работает от аккумуляторов и солнечных батарей.

Испытания первого комплекса прошли на реке Ангара. После проведения всех испытательных работ наблюдательные буи установят на озере Байкал напротив поселка Култук в Слюдянском районе и напротив деревни Сарма в Ольхонском районе. Рабочий пуск постов на воду планируется после вскрытия Байкала ото льда в апреле 2019 года.

«Защита уникальной экосистемы озера Байкал – важная государственная задача. Современные технологии помогут нам оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации - найти источник загрязнения и предотвратить ЧС. Планово антропогенная нагрузка будет снижаться за счет строительства и усовершенствования очистных сооружений», - сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Устройства в режиме реального времени будут собирать информацию о химическом составе озера, анализируя концентрацию в воде 15 веществ, а также измеряя температуру воды, чистоту, проводимость и ряд других параметров. Все эти данные в режиме онлайн будут передаваться в центр оперативного реагирования. Если в воде будет обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, специалисты увидят оповещение системы в течение 10 минут.

«Система контроля вод озера Байкал внедряется в рамках комплексного проекта «Безопасный город». Для того, чтобы создать высокотехнологичные средства мониторинга мы объединили экспертизу Ростеха, входящих в него концерна «Автоматика» и Национального центра информатизации, а также опыт отечественных разработчиков программного обеспечения. Мы уверены, что такие системы будут применяться и на других водных объектах страны, к примеру – для контроля состояния водохранилищ», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Пилотные внедрения элементов АПК «Безопасный город» проходят в Иркутске и пяти муниципалитетах Иркутской области: в Братске, Ангарске, Братском, Киренском и Тайшетском муниципальных образованиях. Благодаря масштабному проекту в регионе появится центр оперативного реагирования, который будет обрабатывать всю информацию, полученную в том числе с систем видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также комплексного мониторинга окружающей среды и гидрохимического мониторинга Байкала.