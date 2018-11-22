«Инфосистемы Джет» и «Сколтех» будут развивать стандарты интернета вещей в России

«Инфосистемы Джет» стала первым крупным интегратором из Топ10, вступившим в консорциум по созданию и развитию технологий беспроводной связи и интернета вещей. В рамках партнерства интегратор планирует развивать в России IoT-решения, а также участвовать в разработке национальных стандартов Интернета вещей для бизнеса.

Основная цель консорциума — технологическое развитие отечественного рынка Интернета вещей и формирование национальных стандартов. Консорциум координируется Сколковским институтом науки и технологий, в него вошли регуляторы, вузы, производители IoT-решений, а также крупнейшие компании России из разных отраслей экономики, такие как Сбербанк, Атомстройэкспорт, Газпромнефть НТЦ, Plillips, Nokia Networks и т.д.

«"Инфосистемы Джет" как системный интегратор будет пилотировать и внедрять инновационные IoT-проекты совместно со "Сколтехом"» — сказал Дмитрий Лаконцев, директор Центра компетенций НТИ ("Сколтех"). — Это будет способствовать лидерству российских компаний на новых высокотехнологичных рынках».

Интегратор планирует разработать «дорожные карты» по внедрению стандартов IoT в России, а также базу знаний по технологиям интернета вещей, которой смогут воспользоваться компании и промышленность.

«Пользу от применения IoT уже получают в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, электроэнергетике, — отмечает Андрей Самойлов, директор по работе с корпоративными заказчиками"Инфосистемы Джет". — Мы считаем, что наш опыт в развитии сложных enterprise-решений окажется полезным для IoT-стартапов и поможет им вывести на рынок решения, отвечающие всем требованиям корпоративного рынка».