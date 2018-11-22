«Акстел-безопасность» защитила ИT-инфраструктуру ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»

«Акстел-безопасность» объявила о завершении проекта по комплексной защите ИT-инфраструктуры ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка». Как результат – все ИТ-системы отделений учреждения объединены в общую сеть ViPNet (разработка компании «Инфотекс»), защищены 100 рабочих станций. ИТ-дистрибутором проекта выступила компания Axoft.

Перед ИТ-специалистами учреждения встала задача привести ИТ-инфраструктуру дома ребенка в соответствие с Федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных». С этой целью был объявлен конкурс на определение поставщика услуг. Его победителем по совокупности цены и предложенных решений стала компания «Акстел-безопасность», с которой был заключен государственный контракт. ИТ-дистрибутором проекта выступила компания Axoft.

Эксперты «Акстел-безопасность» провели анализ ИТ-инфраструктуры дома ребенка, разработали технический проект. В результате были внедрены следующие программные комплексы и продукты: ViPNet – гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети; SecretNet Studio – решение по защите от несанкционированного доступа; средство защиты платформ виртуализации vGate, серверное ПО и др.

«Наши ИТ-специалисты соединили все ИТ-системы отделений учреждения в общую сеть ViPNet, провели миграцию сервисов информационной безопасности из одной среды в другую, более сложную инфраструктуру, защитили 100 рабочих станций, – сказал Максим Прокопов, руководитель направления информационной безопасности "Акстел-безопасность". – В ходе проекта возникали сложности, связанные с разнородностью операционных систем, устаревшим "железом" на компьютерах, большим количеством отделений, ИТ-системы которых нужно было объединить в одну сеть. Кроме того, мы должны были выстроить весь процесс построения инфраструктуры без отрыва сотрудников дома ребенка от рабочего процесса».

«С точки зрения инфраструктуры это был достаточно сложный проект, который специалисты "Акстел-безопасность" реализовали в полном объеме», – отметил Егор Костыгов, системный администратор ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка».