ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации

ОТР, российский разработчик ПО и системный интегратор, сообщил о получении лицензии ФСБ России на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, устанавливаемых на объектах Администрации Президента РФ, Совета Безопасности РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

Лицензия выдана бессрочно в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона №99 от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ № 171 от 03.03.2012 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации».

ОТР успешно прошла все этапы проверки выездной комиссии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, подтвердив экспертизу на соответствие требованиям, предъявляемым к соискателям данной лицензии.

Лицензия Федеральной службы безопасности России позволяет компании работать в отрасли, которая затрагивает сведения, составляющие конфиденциальную информацию. Наличие документа означает, что компания готова к выполнению крупных и сложных заказов на стратегически важных для государства объектах информатизации.

Для ОТР работа с заказчиками из госсектора является одним из приоритетных направлений бизнеса, среди которых: Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство (Казначейство России), Счетная палата РФ, Пенсионный фонд РФ, МЧС России, МИД России, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО, Россельхознадзор, «Столото» (ТК «Центр») и др.

Сегодня в сфере информационной безопасности (ИБ) у госзаказчиков ОТР востребованы комплексные решения, позволяющие значительно снизить вмешательство и нанесение ущерба со стороны третьих лиц, обеспечить безопасность данных и управление рисками, которые связаны с разглашением информации или влиянием на аппаратные и программные модули защиты; создание систем юридически значимого документооборота и удостоверяющих центров (УЦ); решения по вводу в эксплуатацию и сопровождению объектов информатизации, обрабатывающие конфиденциальную информацию; создание и доработка решений в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области защиты информации.

«Локомотив» развития рынка информационной безопасности – госсектор. Федеральные программы информатизации предполагают обработку большого количества персональных данных и конфиденциальной информации, которые необходимо защищать. Госсектор предъявляет особые требования к ИБ-услугам и их поставщикам. Наша компания выполняет их в полной мере, и получение лицензии ФСБ России – очередной важный шаг в этом направлении», – отметил Арман Коспанов, директор блока федеральных проектов и ведомственных решений компании ОТР.