Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных

Ассоциация участников рынка больших данных и Институт развития интернета (ИРИ) в рамках RIW 2018 подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии участников рынка данных. Свои подписи под документом поставили Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных, операционный директор «Мегафона» и Сергей Петров, директор ИРИ. Участники соглашения намерены совместно разработать кодекс этики в области использования данных.

Соглашение между Ассоциацией больших данных и ИРИ предполагает возможность присоединения и других участников рынка к работе по созданию кодекса этики, который позволит обеспечить права и интересы пользователей в сфере оборота данных. Стороны будут стремиться разработать текст кодекса к 1 августа 2019 года.

В рамках меморандума Ассоциация больших данных и ИРИ намерены готовить консолидированные предложения по реализации государственных мер поддержки развития сферы данных, а также другие инициативы и правила в этой области. Кроме того, стороны будут содействовать повышению осведомленности граждан о технологиях обработки данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка.

«Стратегическая цель Ассоциации больших данных - способствовать росту рынка обработки данных, потенциал которого оценивается до 300 млрд рублей к 2024 году. Развитие этой сферы, в том числе требует создания среды доверия между его участниками, - прокомментировала подписание меморандума Анна Серебряникова. – Именно поэтому мы совместно с ИРИ сосредоточим все свои усилия на создании кодекса этики в области использования данных, и надеемся, что к нашей работе присоединятся и другие заинтересованные стороны. Четкие правила игры позволят эффективнее сотрудничать между собой компаниям – владельцам больших данных, стартапам и другим участникам этого рынка. Кроме того, они повысят прозрачность процесса обработки данных для граждан».

«Данный меморандум - первый важный шаг на пути к выработке системного подхода к работе с данными с учетом интересов не только бизнеса, но и государства и граждан. ИРИ выступает площадкой для выстраивания межотраслевого диалога для развития интернет-индустрии и мы всегда рады открытой позиции участников рынка. Кодекс, который мы планируем разработать в диалоге интернет-индустрией, должен стать основой принципов взаимодействия участников сферы данных, и при необходимости, базой для регуляторных инициатив», – прокомментировал Сергей Петров, директор ИРИ.