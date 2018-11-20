Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана

Accenture разработала концепцию финансового маркетплейса для Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Этот инструмент станет одним из главных элементов развития финансовой системы республики.

МФЦА создан по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в качестве ключевого звена в финансовой системе макрорегиона, объединяющего Центральную Азию, Кавказ, Ближний Восток, Западный Китай, Монголию и ряд европейских стран. В будущем МФЦА должен стать точкой вывода на рынок Казахстана современных финансовых инструментов и услуг для взаимодействия компаний, населения и государства.

Accenture была приглашена в проект в связи с большим международным опытом работы в сфере цифровизации финансовой сферы. Перед Accenture стояла задача разработать оптимальную концепцию финансового маркетплейса применительно к реалиям Казахстана. Традиционно под финансовым маркетплейсом понимался цифровой сервис, который может предоставить потребителям финансовые продукты от нескольких игроков рынка, но итоговая концепция ушла намного дальше классического понимания финансового агрегатора.

Специалисты Accenture и команда экспертов МФЦА провели анализ финансового рынка Казахстана и потребностей клиентов, выявив высокую востребованность платформы финансового маркетплейса и определив основные целевые клиентские пути, актуальные для конечных потребителей (типы финансовых сервисов и основные области их потребления). На основе собранных данных была разработана концепция решения.

Разрабатываемая платформа будет реализована в концепции универсального агрегатора финансовых продуктов с возможностью интеграции в любые существующие или будущие фронтальные платформы, будь то e-commerce порталы, продуктовые маркетплейсы, мессенджеры, социальные сети и др. Решение будет интегрировать в себя существующие на рынке Казахстана финансовые инфраструктурные сервисы, такие как идентификация пользователя, платежная система, оценка риска заемщика и др. Тем самым маркетплейс реализует де-факто новый инфраструктурный финансовый сервис, интегрирующий и стандартизирующий через свои API существующие и будущие финансовые сервисы, площадки потребления этих сервисов и инфраструктурные сервисы странового уровня.

Главная особенность проекта – необходимость бесшовно встроиться в существующую финансовую систему Казахстана таким образом, чтобы сохранить востребованность и функциональность всех существующих продуктов и услуг. После завершения проекта будет произведен глобальный апгрейд экосистемы существующих в стране финансовых отношений с расширением существующих возможностей для населения и бизнеса.

Проект занял около пяти месяцев. Он был реализован командой Accenture в составе восьми специалистов. После сдачи концепции заказчику был разработана дорожная карта развития маркетплейса на ближайшие 3-4 года.

«При разработке экосистемы подобного масштаба - с охватом всей страны, - важно найти механики встраивания сервисов в повседневную жизнь потребителей. Подход к дизайну решения, в котором во главу угла поставлен человек, дает гарантии, что вы получите трафик. Люди неизбежно дойдут до вашего сервиса, и, если он будет давать ощутимые удобства, вы гарантированно получите конверсию. В этом проекте нам удалось не только найти необходимые механики для физических лиц, но и «перепридумать» схемы их взаимодействия с малым и микро-бизнесом. Что позволит дополнительно привлечь в цифровую экономику до 23% населения страны, занятого в этом секторе экономики», – сказала Лариса Малькова, директор департамента «Цифровые решения», руководитель практики Digital delivery в Accenture Russia.

В целом, направление агрегаторов финансовых услуг – одно из самых перспективных направлений цифровизации экономики. Новый маркетплейс МФЦА должен превратиться в один из главных компонентов будущей финансовой системы республики Казахстан.