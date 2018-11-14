«Ростех» начнет поставлять в Швейцарию приборы для коррекции давления

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начнет поставки корректоров артериального давления АВР-051 в Швейцарию. Соглашение об этом было подписано в ходе выставки Medica-2018 в Дюссельдорфе.

Протокол о намерениях был подписан «Швабе-Москва», группой компаний «Инферум» и компанией Polyrep Sarl. Сотрудничество предполагает развитие продаж портативного аппарата АВР-051 с запатентованной технологией коррекции артериального давления. Компания Polyrep Sarl будет официально представлять российский продукт на рынке Швейцарии.

«В следующем году холдинг направит в Берн первые 10 тысяч приборов. Сегодня мы также рассматриваем его поставки на рынки Юго-Восточной Азии и Китая», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Физиотерапевтический аппарат нового поколения, разработанный специалистами «Швабе», был впервые представлен осенью 2018 года в ходе форума «Биотехмед-2018». Аппарат, размером с тонометр надевается на запястье и воздействует на организм электрическими импульсами, которые вызывают изменение тонуса сосудов. Длительность процедуры составляет порядка 10 минут.

«За рубежом физиотерапевтический аппарат будет востребован у людей с гипертонией или гипотонией. Благодаря запатентованной отечественной технологии он эффективно и безопасно способствует коррекции артериального давления», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

На территории РФ и ЕС корректор АВР-051 зарегистрирован в качестве медицинского изделия и поставляется в России и за рубежом под брендом «Швабе». Единая розничная цена аппарата составляет 18 тыс. рублей.

Эффективность АВР-051 подтверждена результатами практического применения и научными исследованиями. Корректор АВР-051 прошел клинические исследования в учреждениях здравоохранения Свердловской области и Удмуртии, а также в Институте медико-биологических проблем РАН в Москве. Методические рекомендации по его использованию опубликовали Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова и Уральский государственный медицинский университет.