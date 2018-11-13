Ассоциация «Финтех» и Luxembourg House of Financial Technologies подписали меморандум о взаимопонимании

Российская Ассоциация «Финтех» (АФТ) и люксембургский House of Financial Technologies (LHoFT) подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках достигнутых договоренностей партнеры будут обмениваться опытом внедрения финансовых технологий, подходами к регулированию, исследовательскими и аналитическими материалами.

Ключевым в сотрудничестве станет развитие на качественно новом уровне финтех-экосистем обеих стран. Партнерство АФТ и LHoFT будет способствовать разработке новых технологических решений и налаживанию партнерских отношений с профильными национальными и международными институтами. Так, Люксембургский дом финансовых технологий активно привлекает в страну разработчиков в области блокчейна, аналитики больших данных, информационной безопасности, создает условия для их исследовательской деятельности.

Главный исполнительный директор Luxembourg House of Financial Technologies (LHoFT) Назир Зубайри (Nasir Zubairi) сказал: «Подписание меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией "Финтех" будет содействовать развитию партнерских отношений между российским и люксембургским финтех-сообществами. В Люксембурге уже работают несколько российских финтех-компаний, деятельность которых направлена на улучшение экосистемы и экономики обеих стран. Мы стремимся и дальше укреплять связи между Россией и Люксембургом».

Ассоциация «Финтех» намерена укреплять сотрудничество с LHoFT в сфере развития финансовых технологий, дающих синергетический эффект с деятельностью АФТ. Директор Ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова, сказала: «Усилия участников Ассоциации "Финтех", в которую входят крупнейшие финансовые и телекоммуникационные компании страны, направлены на исследование и реализацию на практике наиболее перспективных технологий, в том числе технологии распределенных реестров, Open API, удаленной идентификации, быстрых платежей. Разумеется, решению этих задач способствует изучение мирового опыта развития финансовых технологий. Сотрудничество с LHoFT открывает новые возможности для анализа современных тенденций в сфере финансовых технологий и процессов их внедрения».