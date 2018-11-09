«Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке

«Ростелеком» и ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа заключили контракт на создание и внедрение опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории региона. Система будет развернута в Анадыре и Певеке, Анадырском и Билибинском муниципальных районах.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») обеспечивает прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Система существенно улучшает координацию оперативного взаимодействия всех дежурных, диспетчерских и городских служб за счет интеграции систем в единое информационное пространство.

В результате в регионах, где применяется комплекс, повышается общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

«Предоставление полной и достоверной информации об угрозах чрезвычайного характера позволяет органам местного самоуправления своевременно принимать управленческие решения по предупреждению и ликвидации таких ситуаций. Система создает контур безопасности, в который входят все сферы жизни граждан от обеспечения правопорядка до ликвидации последствий ЧС», – отметил Андрей Клявлин, директор департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома».

В 2018 г. пройдет первый этап работ – определение технических параметров и проектирование региональной платформы АПК «Безопасный город». Полностью система будет внедрена к 2020 г.