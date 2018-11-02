«Техносерв» заключил договор на сопровождение сайта regulation.gov.ru

«Техносерв» объявил о заключении контракта на оказание услуг по сопровождению официального сайта regulation.gov.ru.

Открытый конкурс проводился в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Интернет-портал regulation.gov.ru был создан для размещения разработчиками информации о подготовке проектов нормативных правовых актов (НПА) и оценки их регулирующего и фактического воздействия, а также для публикации результатов общественного обсуждения. Пользователями портала являются представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, граждане и представители организаций.

В соответствии с условиями контракта «Техносерв» будет осуществлять техническое сопровождение портала – поддерживать работоспособность прикладного ПО и технических средств (виртуальный дата-центр с виртуализированным серверным и сетевым оборудованием и оборудование клиентских рабочих станций). Также в задачи интегратора входит ежегодный полный технический аудит, включающий анализ эффективности эксплуатации программно-аппаратного комплекса и предоставление рекомендаций для повышения эффективности технологий и более продуктивного использования системы.

«Техносерв» будет оказывать услуги информационно-технологической поддержки для пользователей и представителей госзаказчика по вопросам функционирования портала и его регионального сегмента. Информационная поддержка коснется вопросов порядка работы с порталом и его региональным сегментом, осуществления процедур общественного обсуждения, а также исправления ошибок. Обращения, связанные с технической поддержкой, распределяются на три уровня: общие вопросы по работе с порталом; вопросы по работе определенных технологий и программных продуктов; вопросы на уровне модулей с исходным кодом и вопросы аппаратного обеспечения.

В задачи компании входит актуализация настроенных бизнес-процессов портала при изменении НПА и анализ корректности размещения законопроектов.

«Традиционно для "Техносерва" сегмент госзаказчиков является одним из ключевых, поэтому мы хорошо знаем особенности бизнес-процессов сервисных моделей госуслуг, межведомственного взаимодействия и аспекты современной нормативной базы», – отметила Юлия Кржешовская, директор центра по работе с федеральными органами исполнительной власти компании «Техносерв».