Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты

«Вокорд» развернул систему распознавания лиц в Джакарте. Более 140 специализированных камер Vocord NetCam4 под управлением системы распознавания лиц Vocord FaceControl установлены на центральных улицах столицы Индонезии.

Система распознавания лиц компании «Вокорд» в реальном времени детектирует и распознает лица прохожих и проверяет их по полицейским базам данных. Особенность системы – большая база данных розыска, которая может достигать 1 млн человек.

Благодаря детектированию лиц непосредственно в камерах Vocord NetCam4, существенно сокращается объем передаваемых данных. Информация от всех камер в режиме реального времени передается по каналу всего 1 Гбит/с, которого достаточно для передачи данных между камерами и дата-центром полиции.

Большой поток лиц, поступающий с камер (до 300 лиц в секунду) обрабатывается в дата-центре полиции Джакарты на современных GPU-серверах. Оповещения о совпадениях приходят в ситуационный центр полиции и выводятся на видеостену.

Система с высокой достоверностью распознает людей, занесенных в базу данных розыска, при их свободном движении в зоне контроля в разное время суток – при ярком солнечном свете и в сумерках. Vocord FaceControl работает в сложных условиях неконтролируемого движения людей – на улицах, площадях, наземных переходах – в условиях тропического климата с высокой влажностью и частыми ливнями.

«Система некооперативного распознавания лиц Vocord FaceControl уже на протяжении ряда лет обеспечивает безопасность объектов массового нахождения людей, применялась на спортивных и выставочных мероприятиях мирового значения. Сегодня компания начала новый этап, реализовав государственный проект на территории Юго-Восточной Азии, в рамках которого развернута действительно эффективная система распознавания лиц. Разработки нашей компании способны решать задачи обеспечения безопасности в самых сложных проектах по всему миру», – сказал генеральный директор компании «Вокорд» Константин Кравченко.