«Цифровые технологии» подготовились к старту нацпроекта «Цифровая экономика»

Рабочая группа по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» («Цифровые технологии») при АНО «Цифровая экономика» 26 октября 2018 г. подвела итоги деятельности за III квартал 2018 г. с учетом трансформации программы «Цифровая экономика РФ» в одноименный нацпроект.

Среди итогов квартала – предварительный перечень потенциальных российских и международных лидирующих исследовательских центров по «сквозным» технологиям, претендующих на государственную поддержку, а также формирование перечня нормативных актов и методических документов, необходимых для реализации мероприятий «Цифровых технологий» в 2019 г., и график их утверждения Правительством РФ.