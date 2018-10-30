 

«Цифровые технологии» подготовились к старту нацпроекта «Цифровая экономика»

ИТ в госсекторе
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, Текст: Дмитрий Степанов

Рабочая группа по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» («Цифровые технологии») при АНО «Цифровая экономика» 26 октября 2018 г. подвела итоги деятельности за III квартал 2018 г. с учетом трансформации программы «Цифровая экономика РФ» в одноименный нацпроект.

Среди итогов квартала – предварительный перечень потенциальных российских и международных лидирующих исследовательских центров по «сквозным» технологиям, претендующих на государственную поддержку, а также формирование перечня нормативных актов и методических документов, необходимых для реализации мероприятий «Цифровых технологий» в 2019 г., и график их утверждения Правительством РФ.

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