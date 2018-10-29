100 региональных чиновников получили статус руководителей цифровой трансформации

В РАНХиГС прошло итоговое занятие для первых слушателей программы повышения квалификации «Руководитель цифровой трансформации». С выпускниками встретились заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. В течение 5 дней были проведены лекции и практические занятия с лучшими экспертами в сферах цифровизации, бизнеса и госуправления.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков ранее провел вводную и финальную лекцию для участников, а также обсудил предложения, которые слушатели сформулировали по итогам курса. Региональные чиновники отметили, что готовы реализовывать полученные знания на местах и считают необходимым заранее обозначить показатели эффективности в сфере цифровой трансформации. «Мы хотим меняться, но нужно также сориентировать руководителей регионов, организовав аналогичные курсы и для них. Без деятельного участия первых лиц не будет цифровизации», - отметили слушатели.

Минимизировать риски в сфере госуправления цифровизацией, по мнению представителей регионов, возможно через правовые процедуры, реформу системы госзакупок и массированное внедрение информационных технологий. Нужна серьезная обратная связь и реальная вовлеченность субъектов Российской Федерации в принятие решений по цифровой трансформации. Кроме того, слушатели курса подчеркнули необходимость основательной подготовки кадров, в первую очередь аналитиков бизнес-процессов, а также дата-аналитиков. Также они предложили уточнить функциональные роли руководителей цифровой трансформации различных уровней.

По мнению Константина Носкова, собравшимся слушателям необходимо дать инструменты и знания, чтобы они сами для себя выбрали модели, как именно перейти в цифровую эпоху. Для этого и была создана образовательная программа «Руководитель цифровой трансформации». Он уточнил, что кадры – это проблемный вопрос, и пока не хватает ресурсов и для преподавания. Такое ограничение является спецификой построения нового процесса.

«Один из главных вопросов цифровой трансформации – необходимость работать иначе, поскольку люди с другой культурой и принимают решения по-другому. По итогам курса у многих возросла вовлечённость, стало понятно, что надо формировать команды из людей с новыми специальностями и компетенциями», - отметила директор программы, вице-президент ЦСР Мария Шклярук. Она уточнила, что в процессе обучения было достаточно много бизнес-кейсов, но в будущем нужно больше примеров именно государственного уровня.

«Руководители цифровой трансформации, приобретя навыки по работе с объективными актуальными данными, смогут обеспечить для руководства субъекта новое качество решения социально-экономических задач. В процессе рассмотрения кейсов многим обучаемым стало понятно, что компании цифровой экономики и ИТ-компании, обладая компетенциями в области обработки данных, способны помочь им сделать это более рационально, в том числе используя модель государственно-частного партнёрства. Надеюсь, что обучение позволит руководителям цифровой трансформации субъектов выстроить профессиональный диалог с высокотехнологичным бизнесом по максимально продуктивному использованию данных для повышения качества жизни граждан и развития экономики своего региона», - сказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов поблагодарил Академию и всех организаторов программы. «Мы понимаем, как продвигать цифровые сервисы и создавать инфраструктуру, изменять бизнес-процессы. Вызов перед нами в другом – стать цифровыми по сути, чтобы основной массив решений готовился и принимался на основе данных, чтобы произошла перестройка всей модели принятия решений. Это не технологический вызов, а кадровый», - сформулировал основные задачи государственной цифровизации зампред правительства.

Реализация программы «Руководитель цифровой трансформации» будет продолжена следующим потоком слушателей из российских регионов. Программа реализуется в сотрудничестве с АНО «Цифровая экономика», Аналитическим центром при Правительстве РФ, Центром стратегических разработок, Сбербанк и рядом других компаний.