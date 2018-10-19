«Тинькофф банк» станет банком-вендором Единой биометрической системы

«Ростелеком» и «Тинькофф банк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Единой биометрической системы. Подписи под документом поставили Иван Беров, директор «Ростелекома» по цифровой идентичности и Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф банка».

Согласно документу, «Тинькофф центр разработки» станет одним из вендоров биометрических данных в Единой биометрической системе, разработчиком и оператором которой является «Ростелеком». «Тинькофф» будет отвечать за распознавание голосовых образцов клиентов при удаленной идентификации.

«Прежде чем стать вендором Единой биометрической системы, биометрический алгоритм вендора должен пройти тестирование и подтвердить свои рабочие характеристики по точности распознавания и скорости обработки данных. "Ростелеком" взаимодействовал с "Тинькофф центр разработки" в течение нескольких месяцев: велась доработка алгоритма по скорости и точности распознавания. Сегодня алгоритм "Тинькофф центр разработки" протестирован и готов к тому, чтобы с его использованием осуществлялась обработка голосовых биометрических данных в Единой биометрической системе. Алгоритм голосового распознавания "Тинькофф центр разработки" будет включен в Единую биометрическую систему в ближайшее время», — сказал Иван Беров, директор «Ростелекома» по цифровой идентичности.

«Ростелеком» изначально разрабатывал Единую биометрическую систему как мультивендорную платформу, присоединиться к которой могут любые вендоры биометрии и на любом этапе, если качество работы их алгоритмов будет соответствовать заданным критериям. «Ростелеком» как оператор Единой биометрической системы постоянно тестирует решения вендоров и выбирает лучшие из них.

«Алгоритм голосовой биометрии, который будет использоваться в ЕБС, — наше собственное технологическое решение, разработанное в «Тинькофф центрах разработки", которых у нас насчитывается уже 10 по всей России. Результаты нашей технологии сравнимы с лучшими примерами на мировом рынке, причем мы решили создать собственное биометрическое решение после того, как поняли, что зарубежные аналоги не могут полностью удовлетворить потребности "Тинькофф банка" в голосовой биометрии. В итоге "Тинькофф" разработал такие компетенции, которые позволяют сегодня конкурировать с ведущими профильными игроками на этом рынке, что позволило нам стать первым банком–вендором ЕБС. Мы успешно используем собственную голосовую биометрию в нашем колл-центре с 2017 г., в результате чего сократили время на подтверждение личности клиента через контакт-центр с 60-ти до 15-ти секунд, то есть в четыре раза. Специально для интеграции с ЕБС мы дополнительно переобучили биометрический алгоритм, чтобы еще больше повысить его эффективность», — сказал Александр Емешев, вице-президент «Тинькофф банка», директор по разработке новых продуктов.