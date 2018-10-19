«А+С транспроект» разработала новую схему дорожного движения в Челябинске

«А+С транспроект», эксперт в области транспортного планирования и разработки ИТ-решений для управления транспортными потоками, завершила разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Челябинске на период до 2032 г. Специалисты подготовили проект адресной программы мероприятий на пятилетнюю перспективу с разбивкой по годам, который уже в этом году будет рассмотрен местными депутатами. Проект программы охватывает практически все группы пользователей транспортной инфраструктуры современного города и направлен на повышение безопасности и удобства передвижения жителей города.

Для комплексной оценки перспектив градостроительного развития Челябинска, оценки транспортной ситуации, оценки и ранжирования перспективных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры города, специалисты «А+С транспроект» разработали мультимодальную транспортную модель города, которая передана заказчику и, в перспективе, может стать ядром городской ИТС (интеллектуальной транспортной системы). Для улучшения организации дорожного движения было выполнено имитационное моделирование и предложены варианты оптимизации для 16 наиболее проблемных транспортных узлов. Часть предложений уже реализована.

Рабочая команда проекта пришла к твердому убеждению, что для удобства жителей Челябинска и развития городского бизнеса необходимо комплексно подходить к организации дорожного движения. И кроме очевидных социальных результатов, город получит и существенный экономический эффект.

В рамках проекта эксперты использовали для моделирования программный продукт PTV VISUM, а также некоторые модули собственной разработки, программного комплекса RITM3. Программный комплекс PTV VISUM предназначен для создания математических транспортных моделей, которые помогают оценить разные варианты развития транспортных систем в городах любого размера, а также регионах и государствах.

«Челябинск — один из немногих городов России, обладающий реальными заделами для развития транспортной инфраструктуры современными методами и построения одной из первых в стране городских интеллектуальных транспортных систем. Мы уверены, что проект станет хорошим стимулом для развития городской среды», — отметил заместитель генерального директора «А+С транспроект» Константин Тихонов.