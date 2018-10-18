24 октября в павильоне «Умный город» на ВДНХ участники проекта «Школы умного города» познакомятся с Большими данными и узнают, как технология меняет жизнь в городе

Сколько человек пользуются общественным транспортом? Какие услуги чаще всего запрашивают на официальном сайте мэра Москвы? Сколько школьников отправились в первый класс? Ответы на эти и другие вопросы, полученные благодаря анализу Больших данных, помогают подстроить город под запросы жителей и обеспечить удобство сервисов и высокий уровень комфорта.

Цифровая революция и распространение интернета породили новый феномен – data driven city (DDC) – города, управляемые данными. Эксперты «Школы умного города» в формате TED объяснят, что это такое и как работает современный город.

Перед ребятами выступят Николай Ланцев, ведущий менеджер PwC в России, расскажет как Big data управляет городами: сравнит уровень технологического развития нескольких мировых мегаполисов и представит некоторые управленческие решения, которые были приняты на основе больших данных; Елена Блинова, начальник отдела анализа данных Департамента информационных технологий г. Москвы, раскроет секреты: какие данные собирают в столице, какие управленческие решения на их основе принимает Правительство Москвы и что ждет горожан в недалеком будущем; Роман Халкевич – руководитель службы машинного обучения и анализа данных «Яндекс.Такси», продемонстрирует, как город с помощью анализа данных и машинного обучения подстраивается под нас: от автобуса и такси, которые подъезжают в нужное время до дешевых авиабилетов, которые всегда попадают на дни отпуска.

После лекции школьников ждет мастер-класс по анализу и визуализации Больших данных. Участники познакомятся с профессией Data Scientist (эксперт по аналитическим данным), попробуют себя в этой роли, проанализируют отчеты и научатся делать выводы на основе получившихся данных.

Расписание. 16.20 – 17.00 – регистрация участников, посещение интерактивной экспозиции павильона «Умный город». 17.00 – 18.15 – Лекция «Как Большие данные меняют современные города». 18.30 – 19.30 – Мастер-класс по анализу и визуализации Больших данных.

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Программа мероприятия и регистрация на сайте.