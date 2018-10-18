«Аэрофлот» внедрил цифровую систему для налогового мониторинга с помощью SAP

«Аэрофлот» объявил о том, что первым в российской транспортной отрасли стал участником налогового мониторинга. На базе решений SAP в компании создана гибкая система, с помощью которой Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности, а также соответствующим данным системы внутреннего контроля авиакомпании. В результате за I полугодие 2018 г. «Аэрофлот» на 7% сократил затраты на налоговое администрирование, а количество представленных бумажных документов уменьшилось более чем в пять раз.

Проект «Витрина данных "Аэрофлота" для целей налогового мониторинга» реализован специалистами SAP Digital Business Services. Теперь ФНС в рамках налогового мониторинга может проверить правильность исчислений и полноту налоговой отчетности. Предпосылками создания системы в «Аэрофлоте» стали требования ФНС, увеличение документооборота компании в связи с ростом объемов деятельности, а также ограниченность традиционных форм работы с налоговым органом.

Внедрение комплексного решения SAP для налогового мониторинга позволит «Аэрофлоту» уменьшить объем и сроки налоговых проверок, сократить расходы на налоговое администрирование на 15% за три года, а также снизить налоговые риски за счет получения мотивированных мнений налоговых органов по сложным и нетипичным операциям. Планируется также, что в будущем благодаря системе 100% обмена информацией с налоговыми органами будет проходить в электронном виде.

Различные системы хранения документов теперь объединены в единый электронный архив. Это позволяет хранить и систематизировать данные, обеспечивать быстрый доступ к нужной информации. В специализированной системе налогового мониторинга работники ФНС России могут просматривать соответствующие скан-образы первичных учетных документов из электронного архива. Более совершенным стал и сам процесс формирования налоговой отчетности. Для прозрачного отражения информации из учетной системы SAP ERP на уровне «Витрины данных» изменен процесс закрытия отчетности и формирования налоговых деклараций. В решении организован процесс подготовки, проверки и публикации налогов на прибыль, НДС, на доходы иностранных лиц, на имущество, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и др.

«Аэрофлот» является одним из лидеров мировой авиационной отрасли по цифровизации и внедряет новые технологии во всех областях своей деятельности. Такой подход позволяет нам оптимизировать работу и сокращать издержки. Мы высоко оценили возможность применить цифровые решения для налогового администрирования. В результате компания снизила расходы и оптимизировала трудозатраты. Кроме того, этот проект принес нам репутационную выгоду: участие в налоговом мониторинге подтверждает, что "Аэрофлот" является надежным и ответственным налогоплательщиком, открыто ведущим свой бизнес», – отметила Ирина Николаева, главный бухгалтер «Аэрофлота».

«Проект по внедрению комплексного решения для налогового мониторинга, на наш взгляд – логичный шаг "Аэрофлота" на пути построения цифрового предприятия, предпосылки для которого назрели уже давно. С помощью SAP "Аэрофлот" создал полноценное "рабочее место" для взаимодействия с налоговыми органами, которое поможет значительно упростить процесс проверок и вывести его на качественно новый уровень. Текущая реализация обладает необходимой гибкостью и значительным потенциалом для дальнейшего развития, в том числе для применения сценариев машинного обучения, блокчейна и других передовых технологий», – сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

В планах «Аэрофлота» – дальнейшее развитие применяемого комплекса решений, увеличение функционала по контролю отражения в учетной системе операций, расширение интеграции с производственными системами, наполнение электронного архива скан-образами первичных документов, относящихся ко всем сферам деятельности компании.