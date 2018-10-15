IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности

IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности), Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере правовой охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью. Церемония подписания четырехстороннего соглашения состоялась на полях Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации – 2018».

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил: «Цифровые технологии дают жизнь огромному количеству инновационных идей и разработок, тем самым выступая драйвером технологического и экономического развития страны. При этом правообладатель должен быть уверен в защите его интеллектуальной собственности с момента фиксации права и в течение всего жизненного цикла продукта. Одна из целей в рамках этого соглашения - создание общего децентрализованного реестра данных для систем поддержки инноваций и последующего обмена информацией об инновационных стартапах, технологических проектах и мерах поддержки, оказанной им институтами развития».

В рамках соглашения стороны выделили одной из приоритетных задач разработку стандартов публикации информации о заявках на поддержку научных и инновационных проектов, принятых решениях и авторах проектов, а также о подключении собственных информационных систем для оперативного внесения и регулярного обновления этих данных.

«Культура управления интеллектуальной собственностью, умение грамотно ею распоряжаться необходимы для компаний нового технологического уклада. РВК заинтересована в развитии деловых практик и координации усилий институтов развития для формирования зрелых, работоспособных стандартов в этой сфере. В первую очередь, речь идет о защите прав заявителей на ранних, допатентных, стадиях, а также правовой охране интеллектуальной собственности за пределами России, при выходе компаний на внешние рынки», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

По условиям соглашения, в частности, Ассоциация IPChain – разработчик одноименной сетевой «инфраструктуры доверия», децентрализованного распределенного реестра интеллектуальной собственности, созданного с применением блокчейн-технологий, – предоставит ПО для развертывания и использования узлов распределенного реестра, обеспечит необходимые технические консультации, а также организационную и методическую поддержку для участников соглашения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в среде новых технологий и инновационных проектов с большим потенциалом роста функционировали эффективные механизмы управления жизненным циклом объектов интеллектуальной собственности, – отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. – Инфраструктурное решение IPChain и интегрированные в него сервисы призваны создать прозрачную и надежную систему управления оборотом объектов интеллектуальной собственности, и, в частности, наукоемкими ОИС с высоким экспортно-импортным потенциалом и ликвидностью, которые в первую очередь нуждаются в фиксации всех юридически значимых действий с ними и трансграничной охране. В рамках заключенного соглашения наша инфраструктура будет работать на обеспечение защиты инвестиций и грантовых средств, а также контролировать правомерность использования технических решений получателями поддержки».

По мнению генерального директора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, четырехстороннее соглашение внесет свой ощутимый вклад в поддержку наукоемких отраслевых решений различных секторов экономики и поможет скоординировать действия всех институтов развития: «Мы считаем это соглашение крайне важным для всего кластера научных и инновационных проектов, особенно тех, которые находятся в начале своего пути. Именно в этот период важно обеспечить эффективную защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, а также выстроить все эти процессы в технологическом ключе».