В России начали учить лидерству в цифровой экономике

По предварительным оценкам, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» по специальности Chief Data Officer – специалистов, принимающих решения на основе данных, планируется переобучить до 30 тыс. человек до конца 2019 г. и 270 тыс. человек до конца 2024 г.

Сегодня удовлетворенность в менеджерах, которые способны управлять данными в системе государственного управления, составляет 1-2%. В то же время, в каждом федеральном, региональном и муниципальном ведомстве на уровне заместителей министра и ниже, в компаниях, на предприятиях, в отраслевых системах должны работать профессионалы, которые управляют данными.

«У нас нехватка людей, которые принимают решения на основе данных. Нам придется уточнить структуру управления, переподготовить людей, конкретизировать их функции по всем ветвям власти, от федерального до муниципального уровня. Обучение управленцев будет сопряжено с изменением структуры госорганизаций. Кроме управленцев, освоить необходимые компетенции предстоит депутатам всех уровней, судьям и так далее. Это огромный национальный масштаб, - сказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. - Мы только-только приступаем к этой задаче. Чтобы ее решить, в ближайшие пять лет надо будет расти в 10 раз в год по общему объему вовлеченных людей».

«CDO, а также их команды, – это не просто ключевые руководители, которые компетентны в управлении данными, это и люди, формирующие новую управленческую культуру. Культуру, в которой приветствуется инициатива снизу, в которой не действуют жесткие догмы и алгоритмы действий доминирует принятие решений на основе объективных данных, в которой предпочтительным способом решения задач является не трата государственных средств, а взаимовыгодные партнерства, в которой фокус внимания сосредоточен на человеке/гражданине, а не на бюрократических процедурах. Без появления и объединения лидеров изменений, мыслящих в логике экономики данных, никакие современные технологии не будут приносить ощутимого эффекта», - отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Ранее Минкомсвязи, Минвостокразвития, университет Национальной технологической инициативы (НТИ) «2035» и Дальневосточный федеральный университет заключили соглашение, предусматривающее обучение государственных служащих всех регионов РФ цифровой экономике. Согласно условиям договора, на базе ДВФУ будет создан центр компетенций в сфере управления и цифровой экономики. Центр будет разрабатывать образовательные программы, проводить обучение государственных служащих, повышать их цифровую грамотность и готовить управленческие команды органов власти к работе в условиях цифровой экономики.

Стороны договорились обучать и формировать управленческие команды по работе с данными (Chief Data Officer) в органах власти, а также проводить обучающие мероприятия, создавать образовательную среду для государственных служащих по развитию компетенций, необходимых для работы в условиях цифровой экономики.

Первый курс может быть запущен в течение ближайших двух месяцев. До конца года первый модуль обучения пройдут порядка 300 чиновников.

В июле этого года в ДВФУ прошел десятидневный образовательный интенсив «Остров 10-21», организованный университетом НТИ «2035», на котором бизнесменов, чиновников, технологических предпринимателей в течение нескольких дней учили работе с искусственным интеллектом, блокчейном, высокими технологиями.

«Мы обучили 230 человек уровня заместителей губернаторов, региональных министров, начальников отделов информационных технологий в 38 регионах на основе программы CDO, - сказал генеральный директор АНО «Университет НТИ 2035» Василий Третьяков. - Мы учили их, прежде всего, тому, как собирать данные о реальном происходящем процессе и как анализировать эти данные, как выстраивать систему управления на основе этих данных, которая будет постоянно улучшать жизнь людей. Мы приглашали региональные команды, которые изначально имели поддержку со стороны руководства области. Они приезжали с реальными задачами, эти задачи на уровне губернатора были обозначены как приоритетные для региона. В рамках «Острова 10-21» для этих задач были найдены решения, либо задачи были частично переосмыслены. Так что первые результаты уже есть – по итогам «Острова» 27 решений было представлено командами и взято в дальнейшую работу».