РФПИ и Philips будут совместно развивать российское здравоохранение

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Philips, технологическая компания-производитель медицинского оборудования и потребительских товаров, запланировали реализацию совместных инвестиционных проектов для развития российского здравоохранения.

Стороны планируют сфокусировать свою работу на модернизации и поставках высокотехнологичного медицинского оборудования в государственные учреждения в субъектах РФ, в том числе в рамках региональных ГЧП проектов.

Благодаря сотрудничеству РФПИ и Philips заказчикам в сфере регионального здравоохранения станут доступны более гибкие решения по финансированию инновационных медицинских технологий в области диагностики и лечения широкого спектра заболеваний, что внесет значимый вклад в повышение качества жизни граждан Российской Федерации.

Соответствующее соглашение было подписано сегодня на полях Форума «Инвестиции в регионы − инвестиции в будущее». Организатором мероприятия выступает РФПИ совместно с Советом Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Партнерство с Philips позволит принести в российскую медицину новые технологии, которые смогут улучшить качество жизни людей. Инвестиции в здравоохранение являются одним из значимых направлений деятельности РФПИ, и мы рады объединить усилия с крупнейшим международным производителем медицинского оборудования для достижения стратегических целей по укреплению здоровья и повышению благополучия российских граждан».

Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ, отметил: «Сочетание глубокой экспертизы РФПИ в области инвестиционных проектов с более чем вековым опытом Philips в сфере медицинских технологий позволит создать максимально эффективные решения и полностью реализовать потенциал российского здравоохранения. Совместная работа будет направлена на повышение эффективности и доступности оказания медицинской помощи в России, в том числе в области ранней диагностики».