«Совзонд» разработал виртуальную модель Владивостока

«Совзонд», российский интегратор в области геоинформационных технологий и аэрокосмического мониторинга, совместно с ГК R.Partner (Хабаровск) и ГК «Сфера» (Москва) разработал пилотный проект программно-информационного комплекса «Виртуальная модель г. Владивосток». Целевое назначение разработки – демонстрация возможностей информационной поддержки принятия решений (в том числе - во время чрезвычайных ситуаций) при управлении территориями.

Впервые разработка была представлена на ВЭФ-2018. В ходе демонстрации прототипа главам ряда регионов Дальнего Востока была показана связка работы автоматизированного рабочего места (АРМ) службы 112 с виртуальной моделью для более детальной ситуационной осведомленности, а также для демонстрации информационно-аналитических возможностей программного обеспечения.

Информационной основой данного проекта послужили материалы аэрофотосъемки и лазерного сканирования участка Владивостока (центральная часть), выполненные летом 2018 г. и обработанные с использованием оригинальной методики, разработанной компанией «Совзонд». Программное обеспечение (оболочка виртуальной модели, комплекс запросов к данным) также созданы сотрудниками «Совзонда» для отработки решений по управлению пространственными данными в рамках реализации концепции цифровой экономики.

Разработанный подход демонстрирует возможности по обеспечению данными различных городских служб, а также позволяет решить следующие задачи: быстрое информационное обеспечение расчетов при реализации новых бизнес-проектов; оперативная выдача картографической информации и ГИС-данных при проектировании и реконструкции объектов; поиск кадастровых нарушений и «самозахватов»; поддержка принятия решений при ЧС.