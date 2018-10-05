ФРП начал выдавать займы под 1% экспортерам и снизил ставку по другим направлениям

Фонд развития промышленности упростил условия получения займов по программам льготного кредитования проектов промышленных предприятий.

В частности, ФРП ввел специальную ставку 1% годовых по флагманской программе «Проекты развития». Льготная ставка теперь действует для проектов, где сумма продаж от экспорта продукции, начиная со второго года от запуска серийного производства, составит не менее 50% от суммы займа.

«Высокая доля поставок продукции на внешние рынки – это объективный критерий востребованности и конкурентности отечественных товаров, поэтому для стимулирования экспорта в основную программу фонда "Проекты развития" была отдельно включена возможность финансирования экспортоориентированных проектов, при этом активные экспортеры российской продукции получат льготную ставку в 1% годовых», – сказал Роман Петруца.

Также по программе «Проекты развития» была снижена ставка со стандартных 5% до 3% в случае закупки заемщиком отечественного оборудования на 50% и более от суммы займа.

«Мы хотим создать дополнительные бонусы для заемщиков, которые выбирают между отечественным и импортным оборудованием для реализации своих проектов. Существует много проектов, где сложно сделать однозначный выбор в пользу российского или зарубежного производителя. Теперь наши заемщики получат дополнительный стимул в виде снижения ставки на два процентных пункта, что в итоге положительно скажется на всех отечественных производителях оборудования. Хочу отметить, что этот бонус суммируется с бонусом от банковской гарантии. Если, покупая российское оборудование, компания предоставит в качестве обеспечения банковскую гарантию, то ставка по кредиту станет еще выгоднее – 1% на первые три года пользования займом», – отметил Роман Петруца.

По программе «Станкостроение» ставка ФРП была снижена до 1% годовых для всех новых заемщиков на первые три года пользования займом.

«В 2017 г. ФРП запустил программу "Комплектующие изделия", где ставка составляет 1% на первые три года пользования займом, программа пользуется большой популярностью у наших заемщиков, поэтому было принято решение уравнять их условия со станкостроителями в отношении процентной ставки», – сказал Роман Петруца.

Кроме того, ФРП отменил требование к софинансированию проектов из собственных средств заемщиков для программ «Конверсия», «Комплектующие изделия», «Цифровизация промышленности» и «Производительность труда», что будет особенно востребовано среди предприятий ОПК и машиностроителей. При этом требование к софинансированию проектов за счет средств частных инвесторов или банков по этим программам сохранилось, но было снижено до 20% от общего бюджета проекта.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на импортозамещение, развитие экспорта, внедрение наилучших доступных технологий и производство конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» — на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Маркировка лекарств» — дать возможность фармпроизводителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» — помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности сотрудников предприятий.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.