ВТБ объявил о запуске онлайн-сервиса регистрации бизнеса

ВТБ запустил новый сервис для предпринимателей — онлайн-регистрацию ООО и ИП с использованием электронной подписи на мобильном телефоне. Решение реализовано при помощи первого сертифицированного приложения myDSS и технологии «Криптопро DSS» для подписания юридически значимых документов непосредственно на смартфоне.

Услуга ВТБ существенно упрощает процесс регистрации ООО и ИП в режиме онлайн с помощью современных мобильных технологий. На специальной странице банка предприниматель может сформировать необходимый комплект документов и получить квалифицированную электронную подпись в приложение на своем смартфоне. После этого можно в один клик заверить их и отправить в ФНС России. Подтверждение об успешном завершении процедуры придет пользователю по электронной почте через 3-5 рабочих дней.

«ВТБ как технологичный и клиентоориентированный банк стремится предоставить наиболее инновационные услуги и дополнительные цифровые сервисы, предъявляя самые высокие требования к их функциональности, удобству и безопасности. Онлайн-регистрация бизнеса с последующим открытием счета стала в последнее время одной из самых обсуждаемых, ожидаемых и востребованных услуг в российской банковской отрасли. Мы рады, что смогли реализовать данное решение в полном объеме. Теперь любой начинающий предприниматель может оформить свое дело, просто сидя дома и без установки тяжелого программного обеспечения на свой компьютер», – сказал руководитель департамента малого бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Вся процедура регистрации подразумевает подписание только одного документа в бумажном виде — заявки на выпуск сертификата ключа электронной подписи. Представитель банка доставит его клиенту на следующий день после подготовки необходимого пакета в сервисе. Все остальное заверяется уже квалифицированной облачной электронной подписью с помощью мобильного приложения myDSS на смартфоне пользователя.