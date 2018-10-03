Комплекс Univef Smart стал основой муниципальной системы учета коммунальных ресурсов Чеховского района

Univef, компания, занимающаяся производством, внедрением и сопровождением программных продуктов и решений по автоматизации процессов основной деятельности для органов государственной власти, кредитно-финансовых организаций, промышленных предприятий, операторов связи, предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы, приняла участие в реализации проекта по комплексной автоматизации узлов учета водо- и теплоснабжения городского округа Чехов (Московская область) на платформе Univef Smart. Заказчиком проекта выступила ресурсоснабжающая организация «ЖКХ Чеховского района», отвечающая за отопление и водоснабжение многоквартирных домов города и эксплуатацию соответствующей инфраструктуры, говорится в сообщении отдела маркетинговых коммуникаций компании Univef.

Univef Smart – отечественный автоматизированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления коммерческого учета, контроля качества и регулирования параметров поставляемых энергоресурсов. Комплекс разработан в рамках концепции «Умный город» и адаптирован для взаимодействия с государственными информационными системами, в частности ГИС ЖКХ. Использование Univef Smart в качестве основы информационно-измерительных систем ресурсоснабжения муниципального и регионального масштаба обеспечивает полную прозрачность процессов поставки и последующей оплаты коммунальных ресурсов, говорится в сообщении. Кроме того, комплекс может предоставляться заказчикам по схеме «как услуга» в виде облачного сервиса.

Целью проекта по внедрению было обеспечение полной прозрачности коммерческого учета коммунальных ресурсов города за счет установки общедомовых приборов учета (ОДПУ) и создания автоматизированной системы контроля количества и качества поставляемой горячей, холодной воды и тепловой энергии для отопления.

Программно-аппаратный комплекс Univef Smart стал ключевым элементом установленной системы. Он отвечает за удаленный сбор данных с ОДПУ и индивидуальных водосчетчиков, а также за консолидацию и корреляцию этих сведений. Кроме того, в Univef Smart реализованы возможности автоматического формирования сводных отчетов по потреблению коммунальных ресурсов. Эти отчеты передаются из системы в управляющую компанию и МосОблЕИРЦ для ведения расчетов и выставления соответствующих счетов собственникам и нанимателям квартир.

Специалисты Univef осуществили работы по настройке и сопряжению комплекса Univef Smart с общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов. Отдельно заказчику была предоставлена возможность контролировать ход проекта, а именно, в автоматическом режиме получать данные об объектах установки ОДПУ и контролировать качество проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с фотофиксацией результатов.

На сегодняшний день услугами автоматизированной системы коммерческого учета ресурсоснабжения в домах г. Чехова пользуются более 70 тыс. человек. Вместе с тем вычислительные возможности программно-аппаратного ядра на базе Univef Smart позволяют в дальнейшем распространить действие системы на все населенные пункты Чеховского района, говорится в сообщении компании.