ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации

Государственный университет управления сопоставил рейтинги, которые определили места России на карте мировой цифровизации. В последние годы стали рассчитываться специальные индексы, помогающие оценить конкурентные преимущества стран в области цифровой экономики и отдельных ее элементов, а также построить рейтинги стран, говорится в сообщении PR-отдела ГУУ.

Одним из наиболее популярных международных индексов является Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Он представляет собой сводную оценку глобального прогресса в развитии телекоммуникаций в отдельных государствах и регионах масштаба «цифрового разрыва» между развитыми и развивающимися странами, потенциала развития ИКТ и степени их влияния на экономический рост страны. Показатель рассчитывается с 2007 г. В разные годы в исследовании принимали участие от 152 до 176 стран.

Лидерами по значению Индекса развития ИКТ в 2015 г. и в 2017 г. стали Исландия, Республика Корея, Швейцария, Дания и Великобритания. Российская Федерация ослабила свои позиции в рейтинге стран и спустилась с 42-го на 45-е место, следуя за такими странами, как Уругвай, Чехия, Португалия и, опередив Словакию, Италию и Венгрию.

Большой интерес с точки зрения характеристики особенностей развития цифровой экономики представляет Глобальный индекс кибербезопасности, позволяющий оценить уровень участия независимых государств в данной сфере. Лидирующую позицию в рейтинге стран по значению глобального индекса кибербезопасности занимает Сингапур. Это в большей степени связано с тем, что в 2015 г. в стране было создано агентство по кибербезопасности, целью которого стало наблюдение за ситуацией в сфере компьютерной и сетевой защиты. Помимо этого, в 2016 г. в Сингапуре была принята национальная стратегия кибербезопасности.

Второе место по значению Глобального индекса кибербезопасности занимают США, получившие наиболее высокие оценки за юридические нормы. А также за координацию действий в сфере кибербезопасности между всеми штатами страны, говорится в сообщении. На третьем месте рейтинга находится Малайзия. Этот результат достигнут благодаря государственной поддержке профессиональной подготовки кадров в сфере кибербезопасности в высших учебных заведениях страны. Также в пятерку стран-лидеров по значению Глобального индекса кибербезопасности вошли Оман и Эстония. Следует отметить, что Россия занимает 10-е место в рейтинге, уступив таким странам, как Грузия, Франция, Канада. При этом Российская Федерация опередила Японию, Норвегию и Великобританию.

В контексте анализа развития цифровой экономики важным представляется анализ Индекса готовности к сетевому миру (Индекса сетевой готовности). Данный показатель с 2002 г. рассчитывается Всемирным экономическим форумом, Всемирным банком и Международной школой бизнеса INSEAD. Индекс готовности к сетевому миру представляет собой оценку способности страны использовать возможности ИКТ. Он не только оценивает готовность той или иной страны к участию в информационном мире, но и показывает, что лежит в основе различий между странами.

В 2015 и 2016 г. первое, второе и третье места в рейтинге стран по значению Индекса готовности к сетевому миру занимали соответственно Сингапур, Финляндия и Швеция. Норвегия, которая в 2015 г. располагалась на 5-м месте, улучшила свои позиции и в 2016 г. заняла 4-е место. Нидерланды, занимавшие в 2015 году 4-е место, в 2016 г. вышли из первой пятерки стран-лидеров по значению Индекса готовности к сетевому миру. В 2016 г. пятое место заняли США. Что касается России, то она за исследуемый период занимала 41-е место в рейтинге стран, расположившись рядом с Чили, Барбадосом, Казахстаном, Оманом, Чехией и Пуэрто-Рико.

Интерес представляет Всемирный индекс цифровой конкурентоспособности, рассчитываемый Международным институтом управленческого развития. Показатель направлен на оценку степени, в которой страна принимает и исследует цифровые технологии, ведущие к трансформации в правительственной практике, бизнес-моделях и обществе в целом. Рейтинг включает оценку 63 стран и составляется по трем направлениям: знания, технологии, будущая готовность.

Так по результатам исследования, проведенного в 2017 и 2018 г. Сингапур, США, Швеция и Дания входили в пятерку стран-лидеров по значению Всемирного индекса цифровой конкурентоспособности. Россия в 2017 г. занимала 40-е место, но к 2018 г. спустилась на 42-е.

Обращает на себя внимание Индекс цифровой эволюции, разработанный с целью отслеживания процесса перехода физических взаимодействий в коммуникации, социальном и политическом обмене, коммерции, а медиа и развлечениях в цифровую сферу. Индекс опубликован в 2017 г., рассчитан по 60 странам. Каждая из них оценивается по 170 параметрам, которые можно сгруппировать по 4 направлениям: уровень предложения (наличие доступа к интернету и степень развития инфраструктуры); спрос потребителей на цифровые технологии; институциональная среда (политика государства, законодательство, ресурсы); инновационный климат (инвестиции в R&D и в digital-стартапы).

Лидерами рейтинга стран по Индексу цифровой эволюции стали Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания и Финляндия. Россия заняла 39 место.