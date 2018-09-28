«Барс груп» обеспечит 140 больницам Челябинска обмен данными со скорой помощью

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, сообщила о расширении возможностей региональной медицинской информационной системы (РМИС) Челябинской области. Продолжается развитие проекта сразу по двум направлениям: РМИС интегрирована с программным комплексом автоматизации станций скорой медицинской помощи (ССМП) АДИС, в которой работают станции скорой помощи региона, а также с функциональностью «Вызов врача на дом» через портал госуслуг.

В результате интеграции медицинской системы региона с АДИС 140 медицинских учреждений региона смогут в электронном виде обмениваться данными со станциями скорой помощи.

При вызове скорой помощи карты вызовов поступают из АДИС в РМИС – это позволит передавать неотложный вызов в поликлинику и районную больницу, направляя данные на госпитализацию в стационар. Кроме того, появилась возможность информирования врача о необходимости активного посещения пациентов, обслуженных по вызовам скорой медицинской помощи. Также реализована функция просмотра статусов и результатов обработки вызовов, переданных в РМИС от ССМП, и возможность формирования отчетности.

Ранее «Барс груп» успешно интегрировала АДИС с РМИС Томской области. Станции скорой помощи передают информацию о вызовах в 20 медицинских учреждений, имеющих стационарное отделение по всей Томской области. Интеграция обеспечивает передачу от 300 до 500 активных вызовов в сутки в ЛПУ региона.

Также в Челябинской области тестируется «Вызов врача на дом», который будет обеспечен благодаря интеграции с концентратором услуг федеральной электронной регистратуры (ФЭР). Концентратор – компонент ФЭР, позволяющий получать электронные услуги через Единый портал госуслуг.

«Вызов врача на дом» входит в перечень электронных услуг, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2017 г.№ 2521-р, которое вступило в силу 1 января 2018 г. Аналогичное развитие региональной системы в 2017 г. «Барс груп» осуществила в Саратовской области.

Напомним, цифровизацией здравоохранения Челябинской области «Барс груп» занимается с 2013 г. Компания разработала и внедрила РМИС, автоматизировала мониторинг родовспоможения и онкорегистр. Также компания интегрировала МИС региона с Центральным архивом медицинских изображений, разработанным компанией «Комета». Кроме того, в Челябинской области автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность медицинских учреждений: в организациях региона работают информационные системы «Зарплата и кадры» и «Бухгалтерия», разработанные «Барс груп».