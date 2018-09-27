Система видеонаблюдения «Ростеха» позволит распознавать лица пассажиров городского транспорта

Система видеоконтроля для пассажирского транспорта, разработанная холдингом «Росэлектроника» «Ростеха», которая уже применяется в пассажирских автобусах Санкт-Петербурга, сможет распознавать лица пассажиров транспорта. Технология, реализованная НПО «Импульс» (входит в «Росэлектронику»), идентифицирует личность, снимая два биометрических параметра: квази-3D образ лица и радужную оболочку глаза. Алгоритм распознает и верифицирует субъекта за 3-5 секунд даже при наклоне и повороте головы, изменении внешности при помощи парика, очков, бороды или в результате естественного старения. Система способна аккумулировать собранную информацию и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов для дальнейшего определения и верификации правонарушителей. Аналогичная технология применяется ФМС РФ при изготовлении биометрических заграничных паспортов.

Помимо распознавания лиц в системе видеоконтроля реализована функция подсчета пассажиров по изображению, полученному с камер над дверными проходами транспортного средства. Она позволяет отказаться от дополнительных датчиков и систем контроля открытия и закрытия дверей, снизив таким образом стоимость оборудования для оснащения городского транспорта. Алгоритм обработки видеоданных подсчитывает количество пассажиров с точностью до 100%. Также система интегрируется с маршрутной сетью, анализируя число пассажиров на каждой из остановок, что позволяет прогнозировать загруженность транспорта.

Комплект оборудования системы видеонаблюдения НПО «Импульс» включает в себя четыре видеокамеры, которые устанавливаются в салоне автобуса, видеорегистратор с размещением в кабине водителя и аппаратуру беспроводной передачи данных, обеспечивающую связь с рабочими местами в диспетчерских пунктах, а также администрации перевозчика.

С момента установки системы в пассажирских автобусах Санкт-Петербурга все ДТП с пострадавшими и ДТП по вине водителей были разобраны с помощью данных видеомониторинга. Кроме того, система помогла рассмотреть более 260 жалоб и обращений пассажиров.

По данным разработчиков НПО «Импульс», система экономит время на ответ и разбор происшествий и запросов различного характера: чтобы получить видеофрагмент с конкретного транспортного средства теперь не нужно ждать возвращения автобуса в парк. Постоянной практикой является предоставление по запросу МВД видеоматериалов для установления личностей, совершивших противоправные действия. Кроме того, наличие удаленного доступа к видеокамерам автобуса повышает дисциплинированность водительского состава и кондукторов.