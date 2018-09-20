Cisco и правительство Нижегородской области договорились совместно развивать цифровую экономику в регионе

Cisco объявила о подписании соглашения о намерениях сотрудничества с правительством Нижегородской области. Согласно подписанному документу, Cisco будет принимать активное участие в инициативах, направленных на развитие Нижегородской области по направлению «Цифровая экономика», и окажет содействие в реализации государственной программы «Информационное общество Нижегородской области» на 2015-2020 гг.

В рамках сотрудничества компания Cisco предложит правительству Нижегородской области провести совместную работу по трем ключевым направлениям: «Умный город/регион», «Цифровое образование» и «Цифровое производство». Таким образом, подписанное соглашение поможет вносить вклад в разработку стратегии по социальному развитию области, созданию комфортной городской среды, внедрению инновационных городских сервисов и услуг, созданию высококвалифицированных рабочих мест, внедрению цифровой образовательной среды для образовательных учреждений и пр. Результатом сотрудничества должно стать создание интеллектуальной инфраструктуры для современного города, основанной на решениях, оптимизирующих процессы управления городским хозяйством и внедрение новых услуг.

«Нижегородская область обладает уникальным научно-техническим потенциалом и мощной образовательной базой. Она занимает четвертое место в Российской Федерации по инновационному потенциалу и является одним из лидеров по количеству ИТ-разработчиков в России. Все это позволит нашему сотрудничеству быть максимально эффективным, – отметил Джонатан Спарроу, вице-президент компании Cisco по работе в России/СНГ. – При этом Нижегородская область – далеко не первый регион, которому компания Cisco помогает в вопросах развития и внедрения информационных и коммуникационных технологий. Мы активно взаимодействуем с госструктурами по всему миру: только в Европе уже запущено более 100 проектов, в рамках которых мы в качестве партнера или эксперта помогаем строить «Умные города».

В рамках партнерства Cisco и правительства Нижегородской области ведется диалог по реализации ряда инициатив, направленных на воспитание квалифицированных ИТ-специалистов. Так, на базе учебных учреждений в Нижегородской области откроются специализированные образовательные центры, где нижегородцы смогут получить знания в области информационных технологий. При этом будет предусмотрена возможность дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями здоровья и других социально незащищенных групп населения. В этих целях Cisco предоставит доступ к учебным материалам из портфолио программы Сетевой академии Cisco и обеспечит переподготовку преподавателей.