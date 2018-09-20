«Айтеко» спроектировала и внедрила ГИС ЕГРЗ по заказу Главгосэкспертизы

«Айтеко» спроектировала и внедрила по заказу Главгосэкспертизы России государственную информационную систему «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» (ЕГРЗ). Проект реализован в рекордные для отечественной практики сроки.

Создание системы, дающей возможность заказчикам строительства или разработчикам проектной документации с минимальными затратами найти проект-аналог из числа уже разработанной и прошедшей экспертизу документации, позволит значительно повысить качество и оперативность инвестиционных решений и оптимизировать расходы при проектировании и строительстве. Государственные заказчики смогут найти в ЕГРЗ консолидированную информацию об экономически эффективной проектной документации повторного использования, подлежащей применению при проектировании объектов за счет бюджетных средств и средств организаций, что позволит создать условия для повышения качества планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Формирование реестра также позволит сделать отраслевой документооборот более прозрачным и открытым. Реестр станет инструментом для всех представителей экспертного сообщества, строительных организаций, проектировщиков и заказчиков.

«ЕГРЗ – новый этап в работе института строительной экспертизы, необходимый для строительного комплекса страны и позволяющий в рамках одного окна, вне зависимости от местонахождения экспертной организации, ее ведомственной принадлежности и уровня информатизации, обеспечивать участников инвестиционного процесса информацией, необходимой для принятия управленческих решений, направленных на сокращение инвестиционного цикла и оптимизацию расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при проектировании объектов капитального строительства», – сказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Проблемно-ориентированный подход к проектированию архитектуры платформы дал возможность изменять и актуализировать функциональность системы в соответствии с новациями нормативной базы. Помимо этого, было обеспечено консалтинговое и экспертное сопровождение проекта.

К уникальным проектным характеристикам можно отнести расчетную нагрузку системы: предполагаемое общее число пользователей платформы составит несколько сотен тысяч, из которых 10 тыс. смогут одновременно подключаться к системе. Поскольку объем данных реестра ожидаемо будет расти на 80 ТБ в год, под эти потребности будет построен отдельный ЦОД.

«Ограниченные сроки реализации определили характер работы проектной команды: проектирование, разработка и экспериментальная эксплуатация системы велись одновременно, что потребовало точных и скоординированных действий. Были использованы самые современные технологии, актуальные инструменты и подходы к построению информационных систем. Нашла применение и практика непрерывной интеграции для составных элементов прикладной части системы, обеспечившая слаженную работу всех участников процесса на продуктивной, тестовой площадках и площадке разработки», – отметил начальник управления ИТ Главгосэкспертизы России Александр Фетисов.

Уложиться в сжатые сроки с сохранением высокого качества работ и достижением заявленных рекордных проектных показателей удалось благодаря развитой экспертизе «Айтеко», оперативной генерации решений, гибкой переориентации на новые задачи, обширному опыту проектирования, создания собственных разработок и технологического партнерства с государственными организациями в решении глобальных задач информатизации и цифровой трансформации.

«Мы ценим доверие Главгосэкспертизы России и рады внести вклад в модернизацию института строительной экспертизы. Конечная цель внедрения подобных цифровых платформ – содействие работе по повышению эффективности механизмов госуправления и оптимизации использования бюджетных средств. Продемонстрированные командой наших специалистов компетенции и умение справляться с вызовами, работая в постоянно меняющихся условиях, дают заказчикам основания рассматривать «Айтеко» в качестве надежного технологического партнера как в дальнейшем развитии ГИС ЕГРЗ, так и в реализации значимых комплексных проектов любого уровня сложности и масштаба», — отметил генеральный директор компании «Айтеко» Виталий Подшивалов.