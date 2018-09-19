Getac представила защищенный планшет К120 для служб общественной безопасности

Getac анонсировала выпуск нового полностью защищенного планшета K120, который разработан и создан специально для ежедневных нужд персонала структур общественной безопасности.

Это универсальное устройство способно обеспечить быструю коммуникацию сотрудников полицейских и пожарных служб, медицинских работников. Планшет, по словам разработчиков, отличают прочный дисплей, множество режимов работы и широкий выбор аксессуаров, что позволяет использовать К120 в любых суровых условиях.



Поскольку в современном мире общественная безопасность во многом зависит от работы с данными, скорости коммуникации и обмена информацией между командным центром и полевыми отрядами, команды экстренного реагирования все больше полагаются на мобильные терминалы сбора данных, которые дают возможность оперативно собирать информацию, анализировать обстановку и принимать обоснованные решения, а также гарантируют безопасность персонала. Именно эти функции, как говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CNews, легли в основу при разработке планшета.

K120 оснащен процессором восьмого поколения Intel Core i7/i5 и технологиями GPS, 4G LTE, 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth, планшет обеспечивает высокую вычислительную мощность и коммуникационный потенциал вне зависимости от местонахождения персонала. Функциональность и безопасность в самых сложных условиях работы, как говорится в сообщении, позволяют обеспечить 12,5-дюймовый сенсорный дисплей в сочетании с многоуровневой системой аутентификации, сканером отпечатков пальцев, а также считывателем смарт-карт и RFID-меток.

По словам Рика Хванга (Rick Hwang), руководителя подразделения защищенных устройств компании Getac, K120 «разработан, чтобы обеспечить персонал структур общественной безопасности мощным и компактным мобильным терминалом, который комбинирует передачу видео-, голосовых и электронных данных для быстрого доступа к важной разведывательной информации».

Устройство прошло сертификацию на соответствие военным стандартам надежности MIL-STD-810G и MIL-STD-461G, имеет защиту от воды и пыли IP65 и может выдержать падение с высоты 1,8 м во включенном состоянии и функционирует в температурном диапазоне от -29°C до 63°C, что позволяет использовать его в сложных условиях без страха повредить устройство.

Планшет опционально оснащается двойной батареей с функцией горячей замены, способной обеспечить бесперебойное питание устройства. K120 также полностью совместим с аксессуарами Getac и док-станциями, которые позволяют установить планшет в транспортное средство и превратить автомобиль в мобильный офис.

Getac является стратегическим партнером компании Microsoft, так что K120 работает на базе ОС Windows 10 и использует облачную технологию Microsoft, которая включает искусственный интеллект и интернет вещей.

К120, планшет нового класса, поступает в продажу 19 сентября 2018 г.