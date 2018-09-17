ФРП представит новую госпрограмму финансирования цифровизации производства

Фонд развития промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации примет участие во Всемирном цифровом саммите по технологии интернета вещей, который пройдет в Казани 1-2 октября.

В пленарной дискуссии Саммита, посвященной развитию «Индустрии 4.0», примет участие директор федерального Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Делегаты IoT World Summit Russia получат уникальную возможность из первых уст узнать о новой государственной программе по финансированию цифровизации промышленности, запущенной Фондом буквально на днях.

Программа дает возможность промышленным предприятиям получить заем под 1% годовых на цифровизацию производства, в том числе на покупку систем проектирования, автоматизации, других цифровых систем и решений, а также 3d-принтеров и роботов.

Производители смогут получить займы на сумму от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет. Общий бюджет проектов стартует от 25 млн рублей, при этом софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно составлять не менее 20% бюджета проекта.

По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, сегодня любой промышленник заинтересован воспользоваться конкурентными преимуществами, которые можно выиграть от цифровизации производства. А в долгосрочной перспективе – это вопрос выживания предприятия.

Участниками Всемирного цифрового саммита по технологии интернета вещей в Казани станут более 1 тыс. делегатов из 25 стран. На этой площадке в Корстоне vip-гости и представители известных мировых концернов расскажут о том, как цифровые технологии помогают управлять сложным городским хозяйством и бизнес-процессами в крупных компаниях. Свой опыт представят более 120 международных экспертов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте iotworldsummit.ru.