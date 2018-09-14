Правительство Москвы впервые примет участие в турнире по киберспорту

В павильоне «Умный город» на ВДНХ 15 сентября 2018 г. стартует первый турнир Правительства Москвы по киберспорту. Соревнование организовано «Электронной Москвой» при поддержке Департамента информационных технологий столицы. В турнире примут участие более тысячи человек. Победители определятся 27 октября 2018 г.

Турнир под названием «Киберспортивная Москва 2018» впервые в истории столицы соберет вместе любителей киберспорта всех органов исполнительной власти Москвы – департаментов, префектур и их подведомственных учреждений – всего более 50 организаций. Состязания пройдут в четырех дисциплинах: командной Counter-Strike: Global Offensive и индивидуальных FIFA 18, Hearthstone и Starcraft II.

С 15 сентября по 20 октября 2018 г. киберспортсмены будут сражаться на предварительном этапе турнира в самостоятельных состязаниях в крупных подведомственных учреждениях. Это позволит определить лучших игроков и сформировать итоговые команды, которые и представят свои организации в финальной стадии «Киберспортивной Москвы 2018». Игры предварительного этапа пройдут в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Финал турнира состоится 27 октября 2018 г. Зрителей ждут схватки по олимпийской системе (игры на выбывание) между лучшими игроками и командами московского правительства, красочное шоу, выступления косплееров и популярных диджеев.

«Информационные технологии непрерывно развиваются и уже являются неотъемлемой частью всех ключевых сфер городской жизни, а киберспорт сегодня – один из самых популярных видов спорта. Возможно, пока это больше хобби и развлечение, но мы видим большую перспективу киберспорта, в том числе, в образовании. Уверен, что в будущем киберспорт станет полноценным предметом, развивающим детей. А проведение подобных турниров поспособствует дальнейшему развитию киберспорта в городе и в перспективе сделает Москву одной из киберспортивных столиц мира», – сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев.