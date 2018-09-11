РВК и Межгосударственная корпорации развития будут искать технологии для развития «новых территорий»

В рамках Восточного экономического форума генеральный директор РВК Александр Повалко и генеральный директор Межгосударственной корпорации развития (МКР) Иван Поляков подписали соглашение о создании совместного акселератора технологических стартапов на базе GenerationS, в том числе в целях поддержания и модернизации инфраструктуры Арктической зоны.

В рамках партнерского соглашения эксперты МКР и GenerationS проведут отбор и акселерацию стартапов, предлагающих технологии в области информационных технологий, телекоммуникаций, оборудования систем связи и развития инфраструктуры «новых территорий».

«Новый акселератор – первая в своем роде программа, направленная на решение задач слабо развитых регионов. Вклад Арктической зоны в ВВП России превышает 10%, с этой территории осуществляется более 20% российского экспорта. Поддержание и развитие инфраструктуры Арктики ― одна из приоритетных задач государственной политики, РВК участвует в ее решении через привлечение новых технологий», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Мы неслучайно подписали наше Соглашение в рамках Восточного экономического форума. Наша совместная деятельность, в первую очередь, буден направлена на создание инновационной экосистемы и разработку эффективных инструментариев по продвижению перспективных разработок российских высокотехнологичных компаний на международных рынках», - сказал генеральный директор МКР Иван Поляков.

Отбор проектов в акселератор МКР и GenerationS начнется до конца 2018 года.