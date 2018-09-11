«Ростех» представил модернизированного «робота-медсестру»

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» представил на форуме «Биотехмед» первый образец модернизированного диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека «Ангел». Робот получил новые диагностические функции, а также стал легче и компактнее.

«Робот-медсестра» предназначен для оказания медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, инвазивного введения назначенных препаратов по заданному алгоритму. Сейчас комплексы «Ангел» уже используются в МЧС и в ряде региональных медучреждений.

Модернизация комплекса расширила диагностические возможности «Ангела». Так, он сможет снимать синтезированную двенадцатиканальную электрокардиограмму с расшифровкой, измерять параметры дыхания, проводить неинвазивный мониторинг сердечного выброса, дополнительно вводить параметры роста, веса, пола пациента и данные с электронного стетоскопа. Все эти показатели комплекс может передавать по телекоммуникационным каналам, самостоятельно выбирая при этом мобильного оператора с наиболее устойчивым сигналом связи. После модернизации комплекс стал компактнее. Его вес снизился с 22 до 8 килограмм.

На основе собранных показателей «Ангел» способен диагностировать у пациента травматический и ожоговый шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения, гипо- и гипергликемическую кому, респираторный дистресс-синдром взрослых, бронхиальную астму, аритмогенные нарушения сердечной деятельности, септический и кардиогенный шок, тромбоэмболию легочной артерии, острый коронарный синдром.

«Использование в здравоохранении высокотехнологичных разработок, к разряду которых и относится "Ангел", повышает доступность и качество оказания медицинской помощи населению. Функциональность комплекса сочетает в себе возможности сразу нескольких профильных медицинских специалистов, что критически важно в условиях дефицита медперсонала. Например, во время техногенных катастроф, в чрезвычайных ситуациях, в отдаленных населенных пунктах или при транспортировке пациента», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.